Діти в садках мають носити маски: чому це складно виконати

З 25 травня запрацюють дитячі садки у тих українських містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація. У МОЗ заявили, що діти мають також носити маски.

Голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу, пише Здоров'я 24.

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Степанов пояснив це тим, щоб діти не захворіли самі й не заразили старших членів сім'ї. Відтак вихователі мають стежити за дотриманням протиепідемічних вимог у дитсадках, зокрема щодо перебування у захисних масках.

"Звичайно, важко 3-4-річній дитині сказати: ти повинна виконати перше, друге, третє, – і розраховувати на її свідомість. Але для цього і є вихователі, які за цим слідкуватимуть", – додав очільник МОЗ.

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На цю заяву відреагувала керівниця благодійного фонду "Крила надії" Наталія Ліпська. За її словами, в Україні дитячих масок немає, а возити їх треба з-за кордону.

Додамо, що дорослі маски дітей не захищають. Про це також наголошують медпрацівники.

Якщо міністр охорони здоров'я Степанов і МОЗ в цілому дійсно ставлять вимогу про те що дітей в дитсадках мають бути в масках, то їм слід знати, що на території України дитячі маски відсутні. Цілком і повністю. Немає їх. Навіть за гроші. Возимо з-за кордону і то зараз з цим величезний клопіт,

– написала Ліпська.