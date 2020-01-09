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Дитина дивиться порно: як реагувати батькам

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Дитина дивиться порно: як реагувати батькам / theglasshouse.xyz

В епоху інтернету батьки мусять навчити своїх нащадків правильно фільтрувати інформацію, отриману у пошуковиках та соціальних мережах. Однак, як правильно реагувати, якщо ви побачили дитину молодшого шкільного віку за переглядом порно?

Як рекомендує сімейний психолог Антоніна Оксанич, дитину потрібно попередити про те, що в інтернеті вони можуть знайти чимало некоректної та неправдивої інформації. У такий спосіб має скластися критичне ставлення до глобальної мережі.

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За словами Оксанич, якщо дитина молодшого шкільного віку переглядає порно – вона задовольняє свою цікавість. Тоді ж близькі люди не мають соромити її, або налякати. Варто поцікавитися, чи чадо знає, що таке секс, адже статеве виховання є необхідним. Для цього потрібно вибудувати довірчі відносини і тільки тоді дитина буде цікавитися і слухати думку дорослих.

 
Психолог Антоніна Оксанич
“Дитині потрібно сказати, що якщо її цікавить будь-яка інформація про будову тіла, про статеві органи, секс, можна відкрити домашню енциклопедію і разом її подивитися. Дитину іноді цікавлять прості речі, наприклад, як влаштовані його статеві органи, вони набирають в пошуковику "піся", відповідно, не знаходять коректної інформації".

Також психологи рекомендують батькам спілкуватися з дитиною про фізіологію раніше 6 років, щоб малюк потім не шукав її в інтернеті.


Батьки мають вибудувати довірчі стосунки з дітьми / Фото: Unsplash

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Теги: Здоров'я Психологія Діти Батьки і діти Виховання Секс Порно
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