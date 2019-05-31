Найменшу у світі новонароджену дівчинку виписали з лікарні – фото і відео

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Найменшу у світі новонароджену дівчинку виписали з лікарні
Найменшу у світі новонароджену дівчинку виписали з лікарні / bbc.com

У США з лікарні виписали здоровою дитину, яка народилася з вагою 245 грамів. Дівчинку вважають найменшою у світі, яка вижила після передчасних пологів.

Дівчинка Сайбі народилася у грудні 2018 року після 23 тижнів і трьох днів вагітності, повідомляє BBC. Вона важила, як велике яблуко.

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Мати народила Сайбі після екстреного кесаревого розтину. Все через діагностовану лікарями прееклампсію – ускладнення через високий кров’яний тиск, який може стати смертельним для дитини та її матері.

Пологи були настільки передчасними, що лікарі вважали Сейбі "мікронедоношеною". Зазвичай діти народужються після 42 тижнів вагітності, Сайбі з’явилася – після 23.

наймеша дитина у світі
Мама з своєю найменшою дівчинкою у світі// Фото: AFP

Після народження немовля перевели до відділення інтенсивної терапії у лікарні Sharp Mary Birch у Сан-Дієго в Каліфорнії. Лікарі одразу попередили батьків дитини, що вона зможе прожити лише кілька годин.

Я продовжувала говорити їм: "Вона не виживе. Вона... я ж лише на 23 тижні вагітності",
– пригадує мама Сайбі.

П’ять місяців потому дівчинку виписали з лікарні з вагою здорової дитини – 2,5 кілограми. На думку лікарів, Сайбі вижила, бо не мала серйозних ускладнень після пологів, які зазвичай виникають у мікронедоношених дітей.

Відтепер Сайбі вважають найменшою у світі недоношеною дитиною. Попередньою рекордсменкою була дівчинка з Німеччини, яка народилась з вагою 252 грами у 2015 році.

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Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Діти і неповнолітні Новини США
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