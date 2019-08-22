Для чого люди мастурбують перед сексом

Існує стереотип, що люди в стосунках не мастурбують, адже у них є партнер, з яким можна займатися сексом. Такі люди помиляються, а той, хто дотримується цієї помилкової думки – багато втрачає.

Особливо, якщо мастурбувати відразу перед сексом, розповіла секс-коуч Олена Ридкіна.

Навіщо це потрібно жінкам?

Багатьом жінкам важко досягти необхідного рівня збудження, щоб секс приніс задоволення і закінчився оргазмом – заважає контекст, високий рівень стресу і перевтома. Партнер не завжди робить те, що потрібно, навіть якщо йому все поясниш і розкажеш, так чому б не взяти справу у свої руки?

Час, необхідний для досягнення оргазму, у партнерів може не збігатися. Наприклад, чоловік кінчає за 10 хвилин, а жінці потрібно 30. Так чому б не довести себе до оргазму або предоргазмного стану за допомогою мастурбації, а потім перейти до проникнення?

Після оргазму нервові закінчення клітора, статевих губ і піхви залишаються дуже чутливими. Якщо одразу продовжити стимуляцію, то дуже швидко може настати наступний оргазм, а потім ще один. Але так буває не у всіх. Часто подальша стимуляція навпаки стає неприємною і болючою, тому партнеру потрібно відразу зупинитися, а не видавлювати з жінки мультиоргазм силою.

Навіщо це потрібно чоловікам?

Передчасна еякуляція – те, що турбує багатьох чоловіків і їх партнерок. Хоч вагінальний секс тривалістю 3-5 хвилин – це норма, мало кого він насправді задовольняє. Як правило, після першого оргазму другий акт триває довше.

Труднощі з ерекцією можуть бути органічного або психогенного характеру. Мастурбація допоможе впоратися з цією проблемою. Але і тут потрібно бути акуратними, адже у чоловіків теж існує рефрактерний період. Якщо у молодих він триває кілька хвилин, і вони знову готові зайнятися сексом, то з віком період збільшується та може тривати 12-24 години.



Мастурбація перед сексом може його покращити

Навіщо це потрібно парам?

Мастурбація перед іншою людиною вимагає ще більшої довіри, ніж просто секс. Зазвичай ми це робимо наодинці, за закритими дверима. Покажіть, як ви досягаєте оргазму самі з собою, а партнер нехай просто дивиться і, якщо захоче і ви дозволите, приєднається.

Мастурбація може прекрасно урізноманітнити секс, особливо, якщо вона взаємна. Віддайте свої улюблені іграшки в руки один одному або пестіть без них. Забудьте про те, що після мастурбації обов'язково повинен бути "класичний" секс – відчуєте те, що відчуває ваш партнер, коли займається цим наодинці з собою.

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