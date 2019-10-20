Для чого жінкам та чоловікам тестостерон

Тестостерон відноситься до групи гормонів, які є у всіх, але у чоловіків виробляється в більшій кількості, через це його називають андрогенним, або "чоловічим статевим гормоном".

Де виробляється тестостерон?

Синтезується він в яєчках, яєчниках і надниркових залозах, а процес цей регулюють гормони гіпофіза.

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Якщо не брати до уваги вікові або інші відмінності, в усередненого здорового чоловіки концентрація тестостерону в крові становить 280-1100 нг / дл, а у жінки - 15-70 нг / дл. У відповідь на сексуальне збудження рівень тестостерону незначно підвищується.

Для чого потрібен тестостерон?

У андрогенів багато функцій: вони стимулюють обмін речовин, оновлення клітин, ріст м'язів, підвищують мінеральну щільність кісток. Вони впливають і на більш очевидні речі: розмір зовнішніх статевих органів (як типово чоловічих, так і, наприклад, клітора), синтез сперми, тембр голосу, ріст волосся на обличчі і в певних зонах тіла.



Тестостерон бере участь у рості м'язів

Крім того, ці гормони впливають на формування умовно чоловічої конституції тіла – це велика довжина рук щодо довжини ніг, ширша грудна клітка і вузький таз, характерний розподіл жиру і м'язів.

Ще у внутрішньоутробному періоді, в залежності від набору хромосом, відбувається активація рецепторів, чутливих до гормонів. У плодів чоловічої статі буде вища сприйнятливість до тестостерону, що надходить з кров'ю матері, а у плодів жіночої статі – до естрогенів.

Але іноді цього не відбувається – так з'являються інтерсекс-люди. Наприклад, якщо плід з чоловічим набором хромосом нечутливий до тестостерону, то зовнішнє формування йде за жіночим типом і новонародженого приймають за дівчинку. Буває і навпаки, коли у генетично жіночого плоду через порушення роботи наднирників зовнішні статеві ознаки нагадують типово чоловічі. У таких випадках генетична стать людини часто довго залишається невідомою.

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