До яких проблем з зором може призвести куріння

Американські дослідники з Ратґерського університету виявили, що люди, які викурюють більше ніж 20 сигарет щодня, набагато швидше втрачають здатність розрізняти кольори і частіше залишаються без зору в похилому віці.

В експерименті взяли участь 70 курців, а також 70 людей, які не мали справу з тютюном, пише журнал Psychiatry Research. Вони спостерігали за курцями протягом 5 років.

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Автори статті використовували просту програму для перевірки гостроти зору. У ній на екрані з’являлися прямокутники, покриті смужками або зафарбовані суцільним кольором, а також набори геометричних фігур, складені з безлічі різнокольорових кіл.

Кожна з цих фігур і наборів смужок виводилася на екран лише на кілька секунд. Це заважало добровольцям детально вивчити їх і змушувало їх покладатися лише на реакцію і інтуїцію.

Результати цих вимірів для курців і здорових людей опинилися дуже наочними.

В середньому добровольці, які не курили, володіли більш контрастним зором, ніж курці.

Некурці приблизно у 2-3 рази краще розпізнавали геометричні фігури. Це особливо сильно виявлялося в тих випадках, коли вони були складені з кіл трьох різних кольорів.

Дослідники вважають, що такі відмінності пов’язані з тим, що нікотин і продукти горіння тютюну впливають на очі безпосередньо, а не просто погіршують роботу зорових центрів в мозку курця.

Також вчені не виключили те, що контрастність зору погіршилася через звуження судин в сітківці і підвищеній концентрації оксидантів в її клітинах.

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