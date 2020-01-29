Дослідження: всього тиждень кето дієти здатний викликати діабет та запалення

Кетогенна дієта – тип харчування, який передбачає раціон з високим вмістом жирів, але виключає вживання вуглеводів. Багато фахівців відзначають корисні властивості такого типу харчування, втім нове дослідження говорить про те, що таке меню не лише не принесе користі для здоров'я, а навпаки може стати причиною розвитку діабету та запальних процесів в організмі.

Позитивний ефект кетогенної дієти на здоров'я спостерігається лише впродовж короткого терміну, стверджують фахівці Єльського університету, про яких пише Futurity. Якщо дотримуватися такої дієти тривалий час – наслідки невтішні.

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Про кето дієту

Кето-дієта стала популярною завдяки зусиллям знаменитостей – актриси Гвінет Пелтроу, баскетболіста Леброна Джеймса і фотомоделі Кім Кардаш'ян. Вона передбачає виключення з раціону вуглеводів і отримання калорій із жирних продуктів.

Кетогенна дієта – що це Кетогенна дієта – це дієта з дуже високим вмістом жиру, помірним вмістом білка і дуже низьким вмістом вуглеводів. Дотримуючись цієї дієти, 75% калорій поступають з жиру, 20% калорій з білка, і близько 5% калорій з вуглеводів.



Високий вміст жиру в раціоні призводить до метаболічних порушень/Фото:Unsplash

Втім, фахівці застерігають, перш ніж захоплюватися модним віянням, варто вивчити плюси й мінуси харчування. У своєму дослідженні вони проаналізували вплив кетогенної дієти на гамма-дельта Т-клітини, які захищають тканини, знижуючи ризик діабету і запалення.

Кето-дієта дійсно змушує організм спалювати жир, відзначили вчені. Коли рівень цукру в крові падає через низький вміст вуглеводів, організм переходить в режим голодування – хоч і не відчуває голоду. Цей процес, у свою чергу, призводить до того, що кетонові тіла стають альтернативним джерелом енергії. Коли тіло спалює їх, в організмі поширюються захисні гамма-дельта Т-клітини.

Суть дослідження

Досліди на гризунах свідчать, що через тиждень кето-дієти поліпшується метаболізм і знижується ризик запалення. Але коли організм знаходиться в такому стані тривалий час, жир запасається одночасно з його розпадом. Зокрема, після тижня експеременту миші стали поглинати більше жиру, ніж могли спалити, і як наслідок у них розвинувся діабет і ожиріння. Всі гамма-дельта Т-клітини вони втратили.

Тепер дослідники краще розуміють механізми роботи в органах під час кето-дієти, і чому дієта може приносити користь здоров'ю протягом обмежених періодів часу.

Наші результати підкреслюють взаємозв'язок між метаболізмом та імунною системою та те, як він координує підтримку функціонування здорової тканини,

– зазначила Емілі Голдберг, авторка дослідження.

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