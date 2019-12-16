Доведено: електронні цигарки провокують три важких захворювання

Вчені повідомили про ризики трьох небезпечних захворювань, які розвиваються внаслідок куріння електронних цигарок.

Американські вчені представили результати тривалого спостереження за курцями та розповіли про зв'язок електронних сигарет із ризиками серйозних захворювань, пише Medical Express.

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Як проводили дослідження

У дослідженні брали участь 32 тисячі учасників. Його проводили в період з 2013 – 2016 років.

Це перше дослідження, яке вказує на взаємозв'язок електронних сигарет з хронічними респіраторними захворюваннями легень.



Вчені досліджували ризики респіраторних захворювань/Фото: Unsplash

Використання електронних сигарет на 30% підвищує ризики розвитку астми, бронхіту, емфіземи.

Найвищі ризики у людей, які використовують електронні сигарети разом зі звичайними.

У них ризики розвитку хронічних захворювань підвищувалися в три рази у порівнянні з тими, хто використовував лише електричні сигарети.



Ризики захворювань підвищувалися, якщо курці чергували куріння електронних цигарок зі звичайними

Це так званні "подвійні користувачі", вони отримують сукупні ризики. Це є важливим висновком, адже лише незначний відсоток людей цілком перейшов на електронні сигарети,

– зазначає автор дослідження.

Відтак, автори підкреслюють, що електронні сигарети посилюють "тютюнову епідемію" і завдають серйозної шкоди організму людини.