Доведено: нестача сну – головна причина старіння

Сон є вирішальним фактором передчасного старіння. Вчені знайшли такому зв'язку пояснення.

Сінгапурські вчені оцінили якість і тривалість сну за допомогою переносних трекерів і виявили, що дефіцит сну негативно впливає на довжину теломерів – маркерів клітинного старіння організму.

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Теломери – що це? Теломери – це своєрідні "наконечники" хромосом, які захищають генетичний матеріал при розподілі. Довжина теломер з віком скорочується, що пов'язано зі старінням, розвитком раку і серцево-судинних захворювань

Вчені вирішили перевірити, як сон впливає на теломери людини.



Сон впливає на процеси старіння

Суть дослідження

У експерименті взяли участь 482 добровольці у віці від 21 від 69 років. Тривалість і фази сну оцінювали трекери, які вимірюють частоту серцевих скорочень.

У добровольців з нетривалим сном теломери були коротше, ніж у людей, котрі мали повноцінний сон.

У людей з тривалістю сну менше п'яти годин на добу – відзначалося передчасне виснаження теломер в порівнянні з тими, хто спав понад сім годин.

Очевидно, що здоровий сон є найбільш потрібною звичкою для профілактики передчасного старіння, – підкреслюють вчені.



Окрім сну відновити теломери допоможе харчування і спорт

Відновити теломери можна за допомогою здорового способу життя.

Головним чином, через здорове харчування, регулярні фізичні навантаження відповідно до віку і стану здоров'я, а також знижуючи рівень стресу.

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