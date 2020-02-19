Дубілет виявив "дивовижні махінації" у системі закупівлі ліків
"Дивовижну схему" навколо закупок ліків вдалося виявили спільно з урядом. Організатори махінацій вже отримали близько 20 мільйонів гривень і в майбутньому розраховували отримати на компанію у Гонконзі від 369 млн грн.
Про те, як вдалося виявити схему Дмитро Дубілет написав у Facebook.
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Дубілет повідомив, що організатори вже отримати 20 мільйонів гривень з державного бюджету.
Дубілет разом з урядом, Мінфіном, Мінекономіки та іншими органами працює над електронною акцизною маркою. Відтак, він розповів, що в минулому році Асоціація виробників ліків, яка об'єднує найбільших гравців ринку, домовилася з державою про спільну боротьбу з підробками.
Асоціація в цьому зацікавлена, бо вони призводять до падіння продажів. Держава – бо підробки несуть небезпеку для здоров'я громадян та призводять до неплатежів до бюджету.
Як зазначив Дубілет, спершу їм вдалося домовитися про те, що компанії, які входять в Асоціацію заплатять 1 мільйон доларів на розробку софту, але саме навколо ліків і розгорілася історія.
Несподівано держава каже Асоціації, що розроблений софт таки не потрібен. Замість цього буде розроблятися інший софт – з блокчейном. Як тільки я бачу десь в державних документах блокчейн, мій слух загострюється”.
Відтак, Асоціація запустила інвестиційний конкурс, в якому перемогу здобула компанія з Гонконгу. За ловами Дмитра, компанія погодилася розробити софт за 369 млн грн і повернути собі ці гроші через ліцензійні платежі від учасників ринку.
"Ось це компанії, які вже витратили $1 млн на створення софта, напевно, здивувалися",
– прокоментував Дубілет.
Примітно, що в Україні була створена ТОВ, співвласником якої стала ця компанія з Гонконгу. І ця ТОВ отримала від держави 20 млн грн фінансування, на які вона і повинна була розробити цей софт.
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