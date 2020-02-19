Дубілет виявив "дивовижні махінації" у системі закупівлі ліків

"Дивовижну схему" навколо закупок ліків вдалося виявили спільно з урядом. Організатори махінацій вже отримали близько 20 мільйонів гривень і в майбутньому розраховували отримати на компанію у Гонконзі від 369 млн грн.

Про те, як вдалося виявити схему Дмитро Дубілет написав у Facebook.

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Дубілет повідомив, що організатори вже отримати 20 мільйонів гривень з державного бюджету.

Дмитро Дубілет “ Хочу розповісти про дивовижну схему, яку ми виявили разом з Міністерством економіки. Організатори вже отримали фінансування в розмірі 20 млн грн державних коштів, і в майбутньому розраховували отримати на компанію у Гонконзі від 369 млн грн ”.

Дубілет разом з урядом, Мінфіном, Мінекономіки та іншими органами працює над електронною акцизною маркою. Відтак, він розповів, що в минулому році Асоціація виробників ліків, яка об'єднує найбільших гравців ринку, домовилася з державою про спільну боротьбу з підробками.

Асоціація в цьому зацікавлена, бо вони призводять до падіння продажів. Держава – бо підробки несуть небезпеку для здоров'я громадян та призводять до неплатежів до бюджету.

Як зазначив Дубілет, спершу їм вдалося домовитися про те, що компанії, які входять в Асоціацію заплатять 1 мільйон доларів на розробку софту, але саме навколо ліків і розгорілася історія.

Дмитро Дубілет Компанії, що входять в Асоціацію, зраділи та витратили біля $1 млн на розробку софту і вже були готові передавати його державі, але тут почалося щось дивне. Несподівано держава каже Асоціації, що розроблений софт таки не потрібен. Замість цього буде розроблятися інший софт – з блокчейном. Як тільки я бачу десь в державних документах блокчейн, мій слух загострюється”.

Відтак, Асоціація запустила інвестиційний конкурс, в якому перемогу здобула компанія з Гонконгу. За ловами Дмитра, компанія погодилася розробити софт за 369 млн грн і повернути собі ці гроші через ліцензійні платежі від учасників ринку.

"Ось це компанії, які вже витратили $1 млн на створення софта, напевно, здивувалися",

– прокоментував Дубілет.

Примітно, що в Україні була створена ТОВ, співвласником якої стала ця компанія з Гонконгу. І ця ТОВ отримала від держави 20 млн грн фінансування, на які вона і повинна була розробити цей софт.

Дмитро Дубілет “У цій історії ще багато цікавих аспектів. Наприклад, один з членів комісії, який приймав інвестиційне рішення, є близьким родичем політика з попереднього уряду, якого ЗМІ звинувачують у дуже схожій схемі в іншій галузі (там, щоправда, був не Гонконг, а інший офшор)”.

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