Дуже рано: назвали вік, коли люди починають лінуватися

Активний способі життя має дуже вагоме значення для людини. Тому група фінських вчених провела дослідження і встановила, що люди стають менш активними у сім років.

Експерти з Університет Ювяскюля проаналізували понад 27 досліджень про рівень рухової активності представників різних вікових груп, пише DailyMail.

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Виявилося, що найнижчі показники демонструють діти і підлітки. А фізична активність в середньому знижується у віці семи років, коли дитина починає ходити в школу.

Також вдалося з'ясувати, що саме в підлітковому віці люди найчастіше перестають займатися спортом.

До речі, відсоток ледарів виявився нижчим серед дітей, в сім'ях яких дорослі підтримують інтерес до фізичних вправ. А ще активні хлопці мало часу приділяють перегляду телевізора.

Оскільки рівень рухової активності з віком стабілізується, а малорухливий спосіб життя стає все більш поширеним, необхідно впливати на дітей в ранньому віці.

Вчені відзначають, що фізичні вправи розвивають розум, знімають нервозність, знижують кров'яний тиск, покращують сон і підсилюють здатність організму перетворювати цукор в крові на енергію.

При цьому досить порухатися хоча б кілька хвилин. А регулярна фізична активність знижує ризик появи надмірної ваги і таких хвороб, як рак, остеоартроз, гіпертонічна хвороба, діабет і депресія.

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