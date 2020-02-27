Дві треті хворих на коронавірус ще не виявили, – ВООЗ

Згідно з новим звітом групи ВООЗ щодо моделювання інфекційних захворювань, глобальне поширення нового коронавірусу значно перевищує обсяг підтверджених випадків. Ряд епідеміологів переконані, що пандемія вже почалася і відмова ВООЗ визнавати це обумовлена виключно політичними причинами.

Все більше випадків зараження коронавірусом Covid-2019 стається в країнах і регіонах за межами материкового Китаю, без відомої історії подорожей або зв'язку хворих з містом Ухань.

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Дослідники оцінили кількість випадків, які були виявлені в усьому світі та припустили, що приблизно дві третини інфікованих можуть залишатися непоміченими на даний момент. Такі результати підтверджують аналогічні аналізи, проведені іншими групами дослідників, – йдеться у звіті.

Вчені зазначили, що в багатьох країнах по всьому світу відбувається передача вірусу по ланцюжках зараження, які не відстежувалися медиками, через те, що їх епідеміологічний зв'язок з епіцентром захворювання в Китаї втрачено.

По суті мова йде про втрату контролю над каналами поширення вірусу.

Примітно, що ВООЗ поки утримується від того, щоб класифікувати його як пандемію.

Дженніфер Нуццо, епідеміолог з Університету Джона Хопкінса, вважає, що поширення вірусу вже є глобальною пандемію, попри небажання ВООЗ визнати це офіційно.

Втім, 26 лютого ВООЗ заявили, що вперше кількість хворих на коронавірус зафіксували більше за межами Китаю, ніж в епіцентрі захворювання. У Китаї за добу зафіксували 411 нових випадків зараження коронавірусом Covid-19, тоді як у світі захворіли 427 осіб.

Що відомо про коронавірус Covid-2019: головне

Розповсюдження небезпечного коронавірусу почалося з міста Ухань, яке згодом ізолювали. Влада Китаю побудувала окремі лікарні для хворих.

Низка країн зупинили авіасполучення з Китаєм. Вірус поширюється у Європі. Найбільше серед європейських країн постраждала Італія, де вже зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених.

За останню добу від коронавірусу померли дві людини у Франції.

Станом на 26 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 763 людини. Загальна кількість інфікованих – 81 тисяча 2 особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.

В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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