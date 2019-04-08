Двоє людей померли від грипу на Кіровоградщині

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Двоє людей померли від грипу на Кіровоградщині
Двоє людей померли від грипу на Кіровоградщині / Фото з відкритих джерел

Від ускладнення грипу на Кіровоградщині померли двоє людей – 42-річний чоловік та 38-річна жінка.

Як повідомили 24 каналу в Кіровоградському обласного лабораторному центрі, обоє не були щеплені проти вірусу і мали супутні захворювання.

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Коли ж хворих з'явились симптоми грипу, почали лікуватись удома й запізно звернулися за допомогою лікарів.

 
Грип – що це?
Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

"Чоловік перебував у групі медичного ризику, мав супутні захворювання: важку форму хвороби печінки. У нього розвинулася тяжка форма двобічної геморагічної пневмонії і, на жаль, він помер. Також померла 38-річна мешканка з Кропивницького, яка перебувала також в групі медичного ризику. Вона мала порушення імунітету та була ВІЛ-інфікованою", – пояснила заступниця директора Кіровоградського обласного лабораторного центру Надія Оперчук. 

Дивіться відеокоментар Надія Оперчук про ускладнення грипу:

 
Грип – симптоми
  1. Висока температура, яка тримається мінімум п'ять днів.
  2. Лихоманка.
  3. Головний біль.
  4. Ломота у м'язах і суглобах.
  5. Загальна слабкість.
  6. Втрата апетиту, можливо, нудота.
  7. Кашель, що може тривати більше, ніж два тижні.
  8. Нежить.

До слова, за тиждень з 25 по 31 березня Україні зареєстровано одна смерть внаслідок грипу. Захворіло 137 916 людей, 66,3% з яких – діти віком до 17 років.

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Грип в Україні

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Теги: Новини України Здоров'я Лікування Грип в Україні Жертви Епідемія Новини Здоров'я Новини Кропивницького
Джерело: 24 канал
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