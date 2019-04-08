Двоє людей померли від грипу на Кіровоградщині
Від ускладнення грипу на Кіровоградщині померли двоє людей – 42-річний чоловік та 38-річна жінка.
Як повідомили 24 каналу в Кіровоградському обласного лабораторному центрі, обоє не були щеплені проти вірусу і мали супутні захворювання.
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Коли ж хворих з'явились симптоми грипу, почали лікуватись удома й запізно звернулися за допомогою лікарів.
"Чоловік перебував у групі медичного ризику, мав супутні захворювання: важку форму хвороби печінки. У нього розвинулася тяжка форма двобічної геморагічної пневмонії і, на жаль, він помер. Також померла 38-річна мешканка з Кропивницького, яка перебувала також в групі медичного ризику. Вона мала порушення імунітету та була ВІЛ-інфікованою", – пояснила заступниця директора Кіровоградського обласного лабораторного центру Надія Оперчук.
Дивіться відеокоментар Надія Оперчук про ускладнення грипу:
- Висока температура, яка тримається мінімум п'ять днів.
- Лихоманка.
- Головний біль.
- Ломота у м'язах і суглобах.
- Загальна слабкість.
- Втрата апетиту, можливо, нудота.
- Кашель, що може тривати більше, ніж два тижні.
- Нежить.
До слова, за тиждень з 25 по 31 березня Україні зареєстровано одна смерть внаслідок грипу. Захворіло 137 916 людей, 66,3% з яких – діти віком до 17 років.
Грип в Україні
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