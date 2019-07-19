Все про вірус Ебола: симптоми, лікування та профілактика
Вірус лихоманки Ебола належить до 1-ї групи патогенності. Він викликає геморагічну лихоманку, при якій смертність у людей досягає 90%.
Хвороба Ебола відноситься до особливо небезпечних інфекцій. Вперше вона була зареєстрована ще в далекому 1976 році в вигляді двох одночасних спалахів в Африці. Другий спалах стався на березі річки Ебола, в честь якої хвороба й отримала свою назву.
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У Західній Африці у 2014- 2016 роках стався найбільший за всю історію реєстрації хвороби спалах. Інфекція вийшла за межі континенту, випадки хвороби були зареєстровані в США і Європі. Всього захворіло майже 29000 осіб, померло – понад 11000.
Вірус Ебола надзвичайно небезпечний
Шляхи зараження
Хвороба ще повністю не вивчена. Вважають, що вірус потрапляє в людину при контакті з кров'ю, біологічними рідинами, виділеннями шимпанзе, горил, антилоп, дикобразів і кажанів.
Від людини до людини передається контактним шляхом – через слизові оболонки й пошкоджені шкірні покриви, з кров'ю, виділеннями, біологічними рідинами хворих людей, а також при контакті з забрудненими ними матеріалами (одяг, постіль). Велика ймовірність зараження статевим шляхом.
Симптоми лихоманки Еболи
Інкубаційний період – від 2 до 21 дня. Раптово з'являються лихоманка, головні й м'язові болі, біль в горлі. Пізніше приєднуються блювота, профузний пронос, висип на розгинальних поверхнях кінцівок, порушення функції печінки й нирок.
Часті внутрішні й зовнішні кровотечі (кров в калі, кровоточивість ясен, маткові кровотечі).
Діагностика лихоманки Ебола
Діагностується хвороба за клінічними симптомами, а також за допомогою загальноприйнятих методів. Велику роль в діагностиці грає район реєстрації випадків хвороби (ймовірність підтвердження діагнозу висока, якщо пацієнт знаходився в епідеміологічно небезпечному районі Африки або контактував з хворими).
Лікування Лихоманки Ебола
Етіотропного (противірусного) лікування немає. Застосовуються патогенетична і симптоматична терапія. Експериментальна вакцина проти вірусу Ебола показала високу ефективність. Основними заходами профілактики є дотримання правил особистої гігієни, правильне поховання померлих, знезараження біологічних матеріалів від хворих.
Профілактика лихоманки Ебола
Основними заходами профілактики є дотримання правил особистої гігієни, правильне поховання померлих, знезараження біологічних матеріалів від хворих.
В аеропортах посилюються санітарно-карантинні заходи, людей, які контактували з хворим ізолюють на 21 добу, їм вводять специфічний кінський імуноглобулін. Медичний персонал повинен працювати в протичумному костюмі. Тестування зразків, узятих у пацієнтів, несе надзвичайно високу біологічну небезпеку, і його можна проводити тільки в умовах максимальної біологічної ізоляції.
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