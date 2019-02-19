Експериментальні ліки від старіння успішно випробували на людях

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Експериментальні ліки від старіння успішно випробували на людях (Ілюстрація)
Експериментальні ліки від старіння успішно випробували на людях (Ілюстрація) / Фото з вільних джерел

Американські вчені з Техаського університету в Остіні провели випробування на людях особливих препаратів, які очищують організм від старих, токсичних клітин.

Відомо, що не всі старі клітини вмирають. Деякі з них можуть зберігатися в організмі, вони не можуть ділитися, але здатні генерувати хімічні сигнали. За словами вчених, останні можуть відіграти важливу роль в боротьбі зі старінням.

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Вчені випробували сенолітики – групу експериментальних препаратів, які вибірково знищують старі клітини, пише TechnologyReview.

 У експерименті взяли участь 14 людей, які страждають від ідіопатичного легеневого фіброзу (ІЛФ).

 
Ідіопатичний легеневий фіброз – що це?
Це захворювання легень, яке прогресує, воно характеризується розвитком неінфекційного запального процесу в стінці альвеол.

Хвороба найчастіше спостерігається у осіб похилого і старечого віку. Фактори ризику – паління сигарет, гастроезофагальний рефлюкс, генетичні фактори, вплив пилу металів або пилу деревини.

Протягом трьох тижнів пацієнти приймали по 2 таблетки, які, на думку вчених, могли очистити їх від старих клітин. Вони приймали ліки від лейкемії дасатініб (dasatinib) і добавку під назвою кверцетин (quercetin).

Наприкінці експерименту учасники могли долати великі відстані, за той час раніше. У них покращилося самопочуття. Вчені зазначили, що у учасників не було яких-небудь серйозних побічних ефектів.

Попри те, що дослідження досить невелике, це досить значний прорив в лікуванні пов'язаних з віком захворювань, таких як ІЛФ.

Експериментальні ліки від старіння успішно випробували на людях
Експериментальні ліки від старіння успішно випробували на людях

Наразі дослідники проводять тести у групі над 15 пацієнтами з легеневими захворюваннями і вивчають групу з 20 осіб, які страждають хронічним захворюванням нирок. Якщо ефективність препаратів доведуть і уникнуть небажаних ефектів, в подальших дослідженнях будуть залучатися люди з менш небезпечними для життя хворобами.

Цей експеримент був попереднім. Експериментальні ліки навіть не ввійшли у першу фазу триетапної структури тестів.

Для того, щоб ліки отримали схвалення Адміністрації з контролю за продуктами харчування і лікарськими засобами США, вони повинні пройти кілька фаз триетапної структури тестів.

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Теги: Здоров'я дослідження Лікування
Джерело: 24 Канал
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