Електронні сигарети та вейп пов'язують з загадковою хворобою

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Електронні сигарети та вейп пов'язують з загадковою хворобою
Електронні сигарети та вейп пов'язують з загадковою хворобою / unsplash.com

У чотирнадцяти штатах США зафіксували 94 випадки загадкового захворювань легень, яке, імовірно, пов'язано з курінням електронних сигарет і вейпом.

Центр з контролю і профілактики захворювань вже розпочав роботу з департаментами охорони здоров'я принаймні в п'яти штатах, в яких в цілому зареєстровано 31 випадок захворювань легенів серед підлітків, інформує The Washington Post.

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Хворі — в основному підлітки та молоді люди, які курять електронні сигарети й вейп.

Симптоми поки невідомої хвороби включають ускладнене дихання, задишку або біль в грудях перед госпіталізацією. Хворі також повідомляли про лихоманку, кашель, блювоту і діарею.

Попри це, немає доказів, що причиною цьому є інфекційне захворювання.

Деякі з випадків медики розцінюють як аналогічні один одному, але вони не знають, чи пов'язані хвороби з електронними сигаретами або з конкретними речовинами, які вдихають підлітки під час куріння.

via GIPHY

Крім вейперів і любителів електронних сигарет, постраждали молоді люди, які вживали марихуану і саморобні суміші для куріння.

За словами медиків, найімовірніше, що хворобу викликає не нікотин, що міститься в парах, а речовини з саморобних сумішей.

Симптоми не проходять і стають більш вираженими, попри відповідне симптоматичне лікування. Медики зазначають, що у деяких хворих покращується самопочуття після введення стероїдів.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Тютюн
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