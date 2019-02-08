Еліксир молодості: вчені випадково винайшли ліки від старіння

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Ліки, які зменшують симптоми старіння
Ліки, які зменшують симптоми старіння / unsplash.com

Вчені з США виявили, що препарат ламівудин, що застосовується для лікування ВІЛ-інфекції, може використовуватися також для боротьби з хронічним запаленням і іншими ознаками старіння.

У старіючих клітинах, в яких порушується механізм поділу, важливий клас ретротранспозонов, який називають L1, виходить з-під клітинного контролю. Він починає розмножуватися в клітинах, це викликає запальні реакції, які поширюються на сусідні, здорові клітини, йдеться в результатах дослідження.

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Вчені перевірили шість різних ліків-інгібіторів, щоб дізнатися, чи можуть вони блокувати активність L1. Препарат від ВІЛ – ламівудин, помітно виділявся в процесі дослідження, завдяки своїй активності і відсутністю побічних ефектів.

Ламівудин
Таблетки, які боряться з процесами старіння

Ламівудин зменшував активність L1 і придушував прояв секреторного фенотипу, які тотожні зі старінням. У 20-місячних мишей препарат за шість місяців прийому сприяв зникнення ознак втрати жиру і м'язів, а також рубцювання нирок.

У майбутньому дослідники планують приступити до клінічних випробувань за участю людей, які страждають від артриту і хвороби Альцгеймера.

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Теги: Здоров'я Лікування Ліки Здорове життя Довголіття
Джерело: 24 Канал
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