Емоційне вигорання – не хвороба: пояснення від Супрун

582 Читать новость на русском
Емоційне вигорання – не хвороба
Емоційне вигорання – не хвороба / bild.de

Емоційне вигорання включене до 11-го перегляду Міжнародної класифікації хвороб. Але це не хвороба, а професійне явище, яке впливає на здоров’я людини.

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначила, що на асамблеї World Health Organization оновили Міжнародну класифікацію хвороб (МКХ).

Читайте також: Жодних мультиків та гаджетів: у ВООЗ назвали формулу повноцінного розвитку дитини

У ній вигорання входить до категорії факторів, які впливають на стан здоров’я або контакт зі службами системи охорони здоров'я.

 
МХК – що це?
Це основний класифікатор захворювань, який використовується для визначення тенденцій і статистики поширеності різних хвороб і розладів в загальносвітовому масштабі. Цей перелік є стандартом для міжнародних доповідей про захворювання. В цілому в документ увійшли понад 55 тисяч хвороб, розладів і травм.

Втім, вигорання створює суттєві проблеми в житті людини та заважає її нормальній життєдіяльності. Це синдром, що є результатом хронічного стресу на роботі.

У ВООЗ уточнюють, що емоційне вигорання безпосередньо стосується роботи.

 
Лікар Уляна Супрун
“Водночас, важливо розуміти, що йдеться не лише про велике навантаження на роботі, а також про значний і тривалий стрес. Саме тому емоційне вигорання часто трапляється у тих, хто постійно взаємодіє з іншими людьми — лікарів, психологів, вчителів та поліцейських. Наприклад, від 25 до 75% медичних працівників по всьому світу стикаються з емоційним вигоранням, залежно від спеціальності лікаря”.
 
Емоційне вигорання – симптоми
  1. відчуття мотиваційного та фізичного виснаження
  2. психологічне дистанціювання від професійних обов’язків
  3. цинічне чи негативне ставлення до своїх обов’язків
  4. зниження працездатності.

Також у людини може спостерігатися порушення харчової поведінки та сну, непевність у своєму професіоналізмі чи здібностях. Часто вигорання супроводжується цинізмом стосовно роботи та колег.

via GIPHY

Емоційне вигорання можуть спричиняти низку факторів, пов’язаних із роботою.

 
Емоційне вигорання — фактори розвитку
  1. Неможливість впливати на процеси, які стосуються вашої роботи
  2. Відчуття ізольованості в колективі
  3. Незрозумілі та нечіткі робочі вимоги/очікування
  4. Незручні робочі умови (колеги відволікають, а керівництво втручається в роботу в дрібних питаннях)
  5. Відсутність балансу між роботою та особистим життям.

Серед факторів, які впливають на появу емоційного вигорання — постійна робота в позаробочий час, надмірне навантаження, "нездоровий" трудоголізм і прагнення бути залученим у всі процеси, а також монотонність роботи та відсутність помітних її результатів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Зеленський розповів, кого з міністрів хотів би залишити
сьогодні
7774
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Уляна Супрун ВООЗ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
4 червня 19:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 1580
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
4 червня 15:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 15569
Тест: що ви знаєте про секс?
4 червня 08:45 Тест: що ви знаєте про секс?
Олександр Бевза 9976
Які корисні властивості рослинного молока
1 червня 12:51 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 1250
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
1 червня 08:46 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда 3333
Новини
Більше новин
Залиште відгук