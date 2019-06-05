Емоційне вигорання – не хвороба: пояснення від Супрун

Емоційне вигорання включене до 11-го перегляду Міжнародної класифікації хвороб. Але це не хвороба, а професійне явище, яке впливає на здоров’я людини.

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначила, що на асамблеї World Health Organization оновили Міжнародну класифікацію хвороб (МКХ).

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У ній вигорання входить до категорії факторів, які впливають на стан здоров’я або контакт зі службами системи охорони здоров'я.

МХК – що це? Це основний класифікатор захворювань, який використовується для визначення тенденцій і статистики поширеності різних хвороб і розладів в загальносвітовому масштабі. Цей перелік є стандартом для міжнародних доповідей про захворювання. В цілому в документ увійшли понад 55 тисяч хвороб, розладів і травм.

Втім, вигорання створює суттєві проблеми в житті людини та заважає її нормальній життєдіяльності. Це синдром, що є результатом хронічного стресу на роботі.

У ВООЗ уточнюють, що емоційне вигорання безпосередньо стосується роботи.

Лікар Уляна Супрун “Водночас, важливо розуміти, що йдеться не лише про велике навантаження на роботі, а також про значний і тривалий стрес. Саме тому емоційне вигорання часто трапляється у тих, хто постійно взаємодіє з іншими людьми — лікарів, психологів, вчителів та поліцейських. Наприклад, від 25 до 75% медичних працівників по всьому світу стикаються з емоційним вигоранням, залежно від спеціальності лікаря”.

Емоційне вигорання – симптоми відчуття мотиваційного та фізичного виснаження психологічне дистанціювання від професійних обов’язків цинічне чи негативне ставлення до своїх обов’язків зниження працездатності.

Також у людини може спостерігатися порушення харчової поведінки та сну, непевність у своєму професіоналізмі чи здібностях. Часто вигорання супроводжується цинізмом стосовно роботи та колег.

Емоційне вигорання можуть спричиняти низку факторів, пов’язаних із роботою.

Емоційне вигорання — фактори розвитку Неможливість впливати на процеси, які стосуються вашої роботи Відчуття ізольованості в колективі Незрозумілі та нечіткі робочі вимоги/очікування Незручні робочі умови (колеги відволікають, а керівництво втручається в роботу в дрібних питаннях) Відсутність балансу між роботою та особистим життям.

Серед факторів, які впливають на появу емоційного вигорання — постійна робота в позаробочий час, надмірне навантаження, "нездоровий" трудоголізм і прагнення бути залученим у всі процеси, а також монотонність роботи та відсутність помітних її результатів.

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