Емоційне вигорання – не хвороба: пояснення від Супрун
Емоційне вигорання включене до 11-го перегляду Міжнародної класифікації хвороб. Але це не хвороба, а професійне явище, яке впливає на здоров’я людини.
В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначила, що на асамблеї World Health Organization оновили Міжнародну класифікацію хвороб (МКХ).
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У ній вигорання входить до категорії факторів, які впливають на стан здоров’я або контакт зі службами системи охорони здоров'я.
Втім, вигорання створює суттєві проблеми в житті людини та заважає її нормальній життєдіяльності. Це синдром, що є результатом хронічного стресу на роботі.
У ВООЗ уточнюють, що емоційне вигорання безпосередньо стосується роботи.
- відчуття мотиваційного та фізичного виснаження
- психологічне дистанціювання від професійних обов’язків
- цинічне чи негативне ставлення до своїх обов’язків
- зниження працездатності.
Також у людини може спостерігатися порушення харчової поведінки та сну, непевність у своєму професіоналізмі чи здібностях. Часто вигорання супроводжується цинізмом стосовно роботи та колег.
Емоційне вигорання можуть спричиняти низку факторів, пов’язаних із роботою.
- Неможливість впливати на процеси, які стосуються вашої роботи
- Відчуття ізольованості в колективі
- Незрозумілі та нечіткі робочі вимоги/очікування
- Незручні робочі умови (колеги відволікають, а керівництво втручається в роботу в дрібних питаннях)
- Відсутність балансу між роботою та особистим життям.
Серед факторів, які впливають на появу емоційного вигорання — постійна робота в позаробочий час, надмірне навантаження, "нездоровий" трудоголізм і прагнення бути залученим у всі процеси, а також монотонність роботи та відсутність помітних її результатів.
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