Епідеміолог розповів, що готуватися Україні до спалаху хантавірусу

Днями стало відомо про смерть чоловіка в Китаї від хантавірусу – вірусу, який найчастіше передається гризунами. Епідеміолог Алла Мироненко переконує, що спалах цієї хвороби не загрожує Україні.

Про це пише видання ГолосUA.

Читайте також Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування

Хантавірус у нас періодично фіксувався в різних областях. Вакцини від нього в Україні немає, але їм ніхто не займається, тому що захворюваність в нашій державі не поширена. Це рідкісне явище, тому спалахи хантавірусу в Україні не буде,

– сказала лікар-епідеміолог.

Лікарка додала, що хантавірус існує давно і не є новим захворюванням. Випадки зараження були зафіксовані в Україні, але людина від людини заразитися не може.

Зауважимо, що заразитися хантавірусом можна від гризунів, коли частинки їхньої сечі, посліду або слини, які містять вірус, потрапляють всередину людського організму.

Для європейського та північноамериканського штамів хантавірусу фактів передачі хантавірусу від людини до людини не зафіксовано. Рідкісні випадки були зафіксовані в Аргентині.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.