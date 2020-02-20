Евакуація українців з Китаю: літак приземлився в Борисполі на дозаправку

Літак з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших держав прибув в Україну. Літак авіакомпанії SkyUp здійснив посадку в аеропорту Бориспіль на дозаправку.

З епіцентру поширення коронавірусу евакуювали 48 українців та 29 іноземців, всього на борту літака перебували 73 людини, тепер евакуйовані будуть на карантині 14 днів.

Актуально: Як відбувається евакуація українців з Уханя: онлайн-трансляція

У МВС України повідомили, що літак сів в аеропорту Борисполя, де його дозаправлять пальним, далі літак вилетить у Міжнародний аеропорт міста Харків. За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу всі на борту літака здорові та можуть продовжувтаи політ.

Примітно, що літак мав приземлитися у "Борисполі" о 7:56, однак інформація про його прибуття то зникала, то знов з'являлася на табло.

Що відомо про евакуацію з Китаю

Літак з евакуйованими українцями вилетів з Китаю ввечері 19 лютого о 00:30 20 лютого за місцевим часом. Повітряне судно здійснило технічну посадку в аеропорту Алмати для дозаправки та ротації екіпажу. Під час цього два громадянина Казахстану зійшли в місті Алмати.

В Україну він прибув о 9.40 ранку 20 лютого.

Усіх евакуйованих, а також екіпаж літака помістять на двотижневий карантин.

З Уханя забирали лише здорових українців. Фактично, потрапити на літак не мали шансів навіть ті, хто підчепив звичайну простуду, позаяк на борт не пускали людей, у яких температура тіла вища ніж 37,2 градуси.

Перед посадкою на літак українців обстежили спершу китайські медики, потім українські фахівці. Відтак, на першому етапі медичного обстеження китайськими медиками до евакуації не допустили трьох українців та одного іноземця.

Жодної людини з підозрою на коронавірус не виявили.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять.

Цікаво: "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі

Куди поселять евакуйованих

Що стосується лікарні, де перебуватимуть евакуйовані – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.

За кілька днів до відправлення літака в Китай з'явилася інформація про протести людей, які переконані, що евакуйованих з Китаю українців поселять біля їхніх міст. Наприклад, в Тернопільській області місцеві жителі почали будувати барикади, щоб не пустити автобуси з цими людьми. У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу.

Дані про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.