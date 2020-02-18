Евакуація українців з Китаю: що наразі відомо

Евакуація українців з Китаю відбудеться 18 лютого, а вже через день – 20 лютого, громадяни будуть на території України. Як відбуватиметься евакуація, які заходи безпеки здоров'я передбачають та куди поселять евакуйованих.

У МОЗ повідомили, що разом з українцями з Уханя евакуюють і декількох громадян Росії, Білорусі, Аргентини та Нідерландів. Відтак, на борту літака перебуватимуть 49 українців, 25 іноземців та 16 членів екіпажу.

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Евакуацію планували двічі, першого разу українців мали повернути на батьківщину 12 лютого, але за декілька годин до вильоту їм повідомили, що евакуацію переносять на 19 лютого.

Як відбуватиметься евакуація

Усіх евакуйованих зобов'яжуть підписати згоду на карантин. Перед вильотом пасажири пройдуть обов'язковий медичний контроль і якщо виявиться, що в когось температура перевищує 37,2, його на літак не пустять.

До карантинної зони доставлять близько 100 осіб, включно з членами екіпажу літака, медиками, рятувальниками, митниками та прикордонниками, які супроводжуватимуть та обслуговуватимуть евакуйованих українців.

У МВС зазначили, що перевірка здоров'я пасажирів відбуватиметься у порядку, який застосовували й інші країни, що евакуйовували своїх громадян.

Порядок дій під час евакуації:

Спершу людей перевірять китайські медики, які проводили такі медогляди громадянам інших держав, що проходили евакуацію.

Потім пасажирами займуться українські фахівці.

Евакуйованим перевірятимуть не лише температуру, а й наявність кашлю, нежитю, стан загального самопочуття.

Людей забезпечать засобами захисту, гігієни та харчами.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали будуть спалені.

Окрім того, попри наявність захисних костюмів, на карантин піде й персонал, який займався обслуговуванням пасажирів.

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Поки достеменно невідомо, у який аеропорт прибудуть евакуйовані, його оберуть залежно від того, де буде місце карантину, про яке теж однозначної відповіді ні МОЗ, ні МЗС, ні МВС не надали.

Куди поселять евакуйованих українців

Точного місця медичного закладу, куди доставлять евакуйованих не повідомляють тому, що побоюються паніки серед населення.

Однак, у МОЗ зазначили, що із місцем визначилися: в Україні є два обсерватори, куди заселять евакуйованих, ще один буде резервним. Медичний заклад буде під охороною та постійним спостереженням працівників Національної гвардії та Нацполіції.

Евакуйовані перебуватимуть на карантині 14 днів. Втім, термін перебування в ізоляції може бути продовжено. Якщо впродовж обсервації у когось з людей проявляться симптоми хвороби, його буде госпіталізовано в бокс, який захищає від поширення інфекції по лікарні.

Після того, як карантин завершиться, а лікарі не матимуть жодних підозр чи сумнівів, українців відпустять за спеціальною процедурою. Територію лікарні, на якій громадяни перебуватимуть на карантині, теж продезінфікують опісля.

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Паніка серед населення через евакуацію

Примітно, що не всі українці радісно сприйняли новину про евакуацію громадян з Китаю. Низка ЗМІ повідомила про те, що евакуйованих українців розмістять у Львівській області, а саме на Яворівщині в санаторії "Шкло", відтак деякі місцеві активісти почали підбурювати населення на протести.

Згодом з'явилася інформація про те, що евакуйованих начебто планують розмістити на Тернопільщині у Микулинцях, через що люди теж почали протести.

Натомість Володимир Зеленський закликав людей до розуміння і пообіцяв особисто привезти евакуйованих додому до тих, хто налаштовує людей на протести та поширює фейкові новини.

Міністерка МОЗ Зоряна Скалецька, президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосили на тому, що Україна повністю готова до евакуації й причин для занепокоєння немає.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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