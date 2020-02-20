Як відбувається евакуація українців з Уханя: онлайн-трансляція

Онлайн-трансляція завершення евакуації українців та іноземців, які прилетіли до України з китайського Уханя спецрейсом авіакомпанії SkyUp.

Без урахування персоналу, на літаку перебувають 48 громадян України та 29 іноземців.

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Онлайн-трансляція прибуття евакуйованих з Китаю



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