Як відбувається евакуація українців з Уханя: онлайн-трансляція
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Онлайн-трансляція завершення евакуації українців та іноземців, які прилетіли до України з китайського Уханя спецрейсом авіакомпанії SkyUp.
Без урахування персоналу, на літаку перебувають 48 громадян України та 29 іноземців.
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Онлайн-трансляція прибуття евакуйованих з Китаю
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