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Як відбувається евакуація українців з Уханя: онлайн-трансляція

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Евакуація українців з Китаю: відео / hrk.aero

Онлайн-трансляція завершення евакуації українців та іноземців, які прилетіли до України з китайського Уханя спецрейсом авіакомпанії SkyUp.

Без урахування персоналу, на літаку перебувають 48 громадян України та 29 іноземців.

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Теги: Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Здоров'я SkyUp Медицина
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