Факти про біль в спині, які ви могли не знати

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Болі у спині / osteopolyclinic

Побутує думка, що спина болить лише у людей старшого віку, або ж спортсменів, які багато тренуються. Однак, це не завжди так. Біль у спині різного характеру відчувають протягом життя усі люди.

Сімейний лікар Світлана Кузьма розповіла про факти щодо болю в спині та наголосила на важливості використання лише ефективних та традиційних знеболювальних засобів.

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Факти про біль у спині

Спина не така вразлива до пошкоджень як вважають.

Наукові дослідження довели, що анатомічні частини спини не зміщуються та нікуди не защемлюються. Такі хибні твердження приводять до страху, оберігання та уникнення активності.

Біль у спині може з’явитися без травми чи пошкодження хребта. Фактори, що можуть спровокувати: фізичні, психологічні, генетичні, соціальні, спосіб життя.⠀

Фізичні вправи дуже корисні при болю в спині, особливо помірна фізична активність. Займайтесь 30 хв на день вправами, від яких отримуєте задоволення.


Користь спорту для підтримання тіла у гарній формі безсумнівна

Ліжковий режим при болю у спині протипоказаний. Доведено, що активність та поступове повернення до звичних навантажень дуже важливі для швидкого відновлення.

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Найсильніші ліки не мають найсильніших переваг, тобто сильні знеболювальні не зменшують біль в спині краще простіших засобів. Вони мають лише більший ризик побічних ефектів.

Використовуйте лише ті засоби, ефективність та безпечність яких доведена клінічними дослідженнями. Обирайте лише кваліфікованих фізіотерапевтів!

Приймання хондропротекторів – марна трата грошей. Ніяких досліджень, які доводять їхню ефективність – немає. Те саме стосується електропроцедур, зокрема електрофорезу, магнітотерапії чи лазеру.


МРТ не є показником джерела болю у спині

Піковий вік виникнення болю у спині припадає на 35-55 років. Після 55 років поширеність болю починає знижуватися, особливо це стосується болю, джерелом якого є міжхребцеві диски.

Покращення при болю в спині – це коли біль зменшується.

Рентгенологічне дослідження та сканування з приводу болю в спині не завжди ефективне для діагностики. Більшість змін, що виявляються на МРТ, носять природній віковий характер, не є джерелами болю в спині

84% людей по всьому світу відчувають біль у спині хоч раз в житті незалежно від віку.

Сучасні дослідження не виявили зв'язку між поганою поставою (наприклад, сутулість, гіперлордоз) з болями в спині.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування
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