Хвороба котячих подряпин: чим небезпечний феліноз

Збільшені лімфовузли, підвищена температура протягом 2 тижнів, загальна слабкість, але аналіз крові в нормі. Причиною поганого самопочуття може бути феліноз.

На жаль, іноді домашні улюбленці можуть стати джерелом захворювання. Інфекціоністи попереджують, що подряпина чи укус кішки може спровокувати таку хворобу як феліноз, яку ще називають хворобою котячих подряпин.

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Феліноз – що це? Феліноз – це хвороба котячих подряпин, збудником якої є бактерія Bartonella henselae. Деякі вчені вважають, що ця дрібна грамнегативна бактерія є частиною мікрофлори ротової порожнини кішок. Дана бактерія знаходиться також у собак, мавп, гризунів. Однак заражається людина саме від котів.

Встановлено, що переносниками Bartonella henselae серед котів є блохи. Саме в сезон циклу розвитку бліх (осінньо-літній період) зафіксована найбільша активність захворювання фелінозом.

Причини фелінозу

Передача відбувається через дряпання так кусання котами, точніше кошенятами до 6 місяців.

Пізніше в дорослих особин утворюється імунітет.

Безпосередньо між котами даний збудник передається через бліх, тому потрібно проводити заходи боротьби з цими паразитуючими комахами.

Передача від людини до людини не виявлена, тому ізоляція не потрібна.



Передача фелінозу відбувається через дряпання кошенят

Як проявляється феліноз

Інкубаційний період до 14 днів, у деяких випадках до місяця.

На місці подряпин утворюються папули, нерідко із гнійним вмістом, що загалом утруднює діагностику, бо часто на це не звертають уваги, особливо якщо вони утворюються на обличчі або закритих ділянках тіла.

Але дані утворення спостерігаються у 75%.

Після потрапляння бактерії у лімфатичні вузли через 1-4 тижні відбувається регіонарна лімфоаденопатія.

Симптоми хвороби котячих подряпин

Феліноз – симптоми Частим, але не специфічним симптомом є болючість та гіперемія над ділянкою лімфатичного вузла, що, надалі може призвести до нагноєння. Лімфоаденопатія зберігається до 2 місяців, існують випадки до 1 року. Одним із найбільш виражених симптомів є підвищення температури тіла до 39-40 °C з тривалим перебігом, до 2-3 тижнів.

Інші неспецифічні симптоми: в'ялість, виражена загальна слабкість, сонливість, головний біль.

До атипових форм відносять: кон'юнктивіт, переважно односторонній зі збільшенням завушних лімфовузлів. Це пов'язано із тертям очей після контакту зі збудником.

Діагностика та лікування фелінозу

Діагностичні методи, які допомагають виявити збудника фелінозу:

гістологія лімфовузлів

серологічна діагностика

шкірно-алергічні проби

У більшості випадків хвороба протікає практично безсимптомно, і одужання наступає само собою. Однак якщо лікар діагностував у вас феліноз і призначив медикаментозне лікування, не варто ним нехтувати.

Після перенесеного захворювання виникає стійкий пожиттєвий імунітет.