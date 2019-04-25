Фейсфітнес: наскільки ефективні вправи для обличчя

Фейсфітнес – це комплекс спеціальних вправ для м'язів обличчя, які, на думку авторів методики, сповільнює старіння шкіри обличчя і зменшує кількість зморшок.

Він підходить тільки для дуже мотивованої людини, адже досягнення результату, за твердженням авторів, можливо при регулярному виконанні процедур протягом, як мінімум, 3-4 тижнів. В цілому, він безпечний, не пошкоджує шкіру та недорогий, йдеться в науковому журналі JAMA Dermatology

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Це можна робити всім?

На жаль, ні. Наприклад, ефект філерів (ін'єкції від зморшок) може закінчитися швидше або деякі зморшки можуть стати помітніші. Тому краще порадитися зі своїм дерматологом перед початком вправ.

Є наукові дослідження?

Дуже мало якісних робіт. Наприклад, в березні 2018 року в JAMA Dermatology була опублікована робота, в якій 27 жінок у віці 40-65 років протягом 20 тижнів щодня робили 30-хвилинні вправи. До кінця дослідження дійшли тільки 16 осіб і в кінці програми вони відчували себе приблизно на 3 роки молодшими.

Вправи включені в рекомендації дерматологічних спільнот?

Ні. Як ви самі можете бачити, в інтернеті багато різних методик, приблизно схожих між собою. Але відсутність чіткої стандартизації методу, критеріїв об'єктивної оцінки результатів і порівняльних досліджень поки не дає можливості говорити про їхню ефективність.

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