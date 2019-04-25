Фейсфітнес: наскільки ефективні вправи для обличчя

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face fitness: ефективність
face fitness: ефективність / pixabay.com

Фейсфітнес – це комплекс спеціальних вправ для м'язів обличчя, які, на думку авторів методики, сповільнює старіння шкіри обличчя і зменшує кількість зморшок.

Він підходить тільки для дуже мотивованої людини, адже досягнення результату, за твердженням авторів, можливо при регулярному виконанні процедур протягом, як мінімум, 3-4 тижнів. В цілому, він безпечний, не пошкоджує шкіру та недорогий, йдеться в науковому журналі JAMA Dermatology

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Це можна робити всім?

На жаль, ні. Наприклад, ефект філерів (ін'єкції від зморшок) може закінчитися швидше або деякі зморшки можуть стати помітніші. Тому краще порадитися зі своїм дерматологом перед початком вправ.

via GIPHY

Є наукові дослідження?

Дуже мало якісних робіт. Наприклад, в березні 2018 року в JAMA Dermatology була опублікована робота, в якій 27 жінок у віці 40-65 років протягом 20 тижнів щодня робили 30-хвилинні вправи. До кінця дослідження дійшли тільки 16 осіб і в кінці програми вони відчували себе приблизно на 3 роки молодшими.

Вправи включені в рекомендації дерматологічних спільнот?

Ні. Як ви самі можете бачити, в інтернеті багато різних методик, приблизно схожих між собою. Але відсутність чіткої стандартизації методу, критеріїв об'єктивної оцінки результатів і порівняльних досліджень поки не дає можливості говорити про їхню ефективність.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Краса
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