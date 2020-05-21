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У Франції стоматологи вимагають від пацієнтів пройти тест на коронавірус

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У Франції стоматологи вимагають від пацієнтів пройти тест на коронавірус
У Франції стоматологи вимагають від пацієнтів пройти тест на коронавірус / Getty Images

Французькі стоматологи вимагають від своїх пацієнтів проходити тест на коронавірусну інфекцію перед візитом.

Про це пише видання BMF.TV.  Юридично ця вимога не є обов'язковою, однак дантисти мають право відмовитися лікувати пацієнта, у якого немає результатів тесту на коронавірус.

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Заради безпеки пацієнта, асистентів і лікарів ми б хотіли, щоб люди проходили тестування перед візитом до дантиста,
– заявив стоматолог Даніель Апфельбаум.

У попередніх рекомендаціях у Франції просять пацієнтів носити масками, регулярно мити руки, користуватися антисептиками і не приходити до лікаря раніше зазначеного часу, щоб уникнути скупчення людей в кімнатах очікування.

Станом на 21 травня у Франції виявили 181 700 випадків зараження коронавірусом, 28 135 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних хворобою.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Франції Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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