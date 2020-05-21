У Франції стоматологи вимагають від пацієнтів пройти тест на коронавірус
Французькі стоматологи вимагають від своїх пацієнтів проходити тест на коронавірусну інфекцію перед візитом.
Про це пише видання BMF.TV. Юридично ця вимога не є обов'язковою, однак дантисти мають право відмовитися лікувати пацієнта, у якого немає результатів тесту на коронавірус.
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Заради безпеки пацієнта, асистентів і лікарів ми б хотіли, щоб люди проходили тестування перед візитом до дантиста,
– заявив стоматолог Даніель Апфельбаум.
У попередніх рекомендаціях у Франції просять пацієнтів носити масками, регулярно мити руки, користуватися антисептиками і не приходити до лікаря раніше зазначеного часу, щоб уникнути скупчення людей в кімнатах очікування.
Станом на 21 травня у Франції виявили 181 700 випадків зараження коронавірусом, 28 135 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних хворобою.