Гендерні очікування суспільства змінюють мозок

Очікування суспільства щодо гендерних ролей змінюють людський мозок на клітинному рівні, впевнені дослідники з Університету Джорджії. Дослідники підкреслюють, що для вчених поняття "гендер" і "стать" принципово відрізняються, в той час як прості люди досі можуть їх плутати.

За словами дослідників, суспільство навіть не замислюється, які біологічні наслідки має гендерна ідентичність. Статтю про це публікує Science Daily.

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"Ми тільки зараз починаємо розуміти, саме гендерна ідентичність, а не стать, призводить до відмінностей чоловічого та жіночого мозку", – говорить Ненсі Форджер, професор і директор Інституту нейронаук і одна з авторів дослідження.

Стать заснована на біологічних факторах, таких як статеві хромосоми і репродуктивні органи, тоді як гендер має соціальну складову і включає в себе поведінку, засноване на очікуваннях суспільства,

– пояснює Форджер.

Йдеться епігенетичні мітках в мозку, які керують такими біологічними функціями, як пам'ять, розвиток і сприйнятливість до хвороб. Ці мітки беруть участь в експресії генів і можуть передаватися з покоління в покоління.

Сьогодні є достатньо доказів, щоб припустити, що епігенетична мітка визначає гендерну ідентичність. Було б дивно, якби це виявилося не так, тому що будь-який вплив навколишнього середовища може епігенетично змінити мозок,

– пояснюють учені.

Як приклад того, як гендерні очікування суспільства можуть накласти відбиток на мозок, дослідники наводять експеримент зі щурами, проведений в Університеті Вісконсіна.

Вчені ставилися до новонароджених самок так само, як мами-щури зазвичай ставляться до дитинчат чоловічої статі: імітували більш часте вилизування і годування. Таке ставлення призвело до змін у мозку тварин.

Також вчені розглянули приклад поведінки суспільства під час Великого китайського голоду в 1959-1961 роках. Тоді ресурси в сім'ях були обмежені, і багато хто віддавав перевагу витрачати їх на хлопчиків, а не на дівчаток. Це призвело до високих показників інвалідності та неписьменності серед тих жінок, що вижили вже в зрілому віці.

Вчені вважають, що стрес, пов'язаний з гендером і пережитий в дитинстві, змінив мозок цих людей на клітинному рівні.

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