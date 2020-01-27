Географія коронавірусу розширюється: спалахи хвороби зафіксували у Камбоджі та на Шрі-Ланці

Смертельний коронавірус, що зародився у китайському мільйоннику Ухані, продовжує ширитися світом. 27 січня інфікованих зафіксували у Камбоджі та на Шрі-Ланці.

В обидвох країнах – по одному випадку заражених людей. У Камбоджі 60-річний пацієнт з коронавірусом перебуває у клініці, розташованій у прибережній провінції країни Преах Сіанук. Він прилетів із Уханя. Про це пише VOA Cambodia.

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До того, як звернутися до лікарів, він контактував щонайменше з 3 членами сім’ї. Усі зараз під наглядом. Ба більше – усі вони перебували в Ухані разом із чоловіком.

На Шрі-Ланці перший випадок захворювання діагностували у 43-річної громадянки Китаю, передає News 1st. Вона прибула на острів із китайської провінції Хубей. Слід зазначити, що адміністративним центром провінції є місто Ухань, де відбулися перші зараження.

Жінку госпіталізували в інфекційну лікарню 25 січня. Через дві доби її аналізи показали позитивну реакцію на коронавірус.

Що відомо про смертельний коронавірус: низка фактів

Станом на 27 січня від нового коронавірусу у Китаї померла 81 людина, занедужали в усьому світі – майже 3000 осіб.

В Україні наразі не зафіксований жодний випадок захворювання, однак у Львові перевіряють на цей діагноз одного пацієнта.

Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.

В Китаї влада вживає усіх можливих заходів, аби запобігти епідемії. Там вже ввели карантин у деяких містах, зокрема, суворі обмеження у праві пересування застосовані в Ухані, звідки почалося зараження.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів. Окрім того, у Пекіні з 26 січня тимчасово припинять рух автобусів. В аеропортах низки країн додатково перевірятимуть гостей з китайських напрямів.

Коронавірус зафіксований вже в Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, Непалі, США, Канаді, Камбоджі, Шрі-Ланці.

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