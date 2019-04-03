Гепатит А: що треба знати про "хворобу Боткіна"

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Гепатит А: причини, симптоми, профілактика
Гепатит А: причини, симптоми, профілактика / Здоров'я 24

"Хвороба Боткіна" – вона ж жовтуха або гепатит А. Що вам відомо про це захворювання? Чи знаєте, як воно передається? Які симптоми і як лікувати, якщо таки захворіли?

Як можна заразитися, вилікувати та вберегтись від гепатиту А – читайте у матеріалі від Здоров'я 24.

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Причини зараження гепатитом А

Найчастіше інфекція потрапляє в організм людини з їжею чи водою, яка забруднена інфікованими випорожненнями.

Вірус легко підчепити, не дотримуючись елементарних правил гігієни: немиті руки, погано оброблена їжа, спільний посуд тощо.

Гепатит А: однією з причин зараження можуть бути брудні руки

Гепатит А: однією з причин зараження можуть бути брудні руки //Getty images

Симптоми гепатиту А

В середньому перші ознаки захворювання з'являються через 30 днів, але інкубаційний період може становити від 15 до 50 днів.

Першими ознаками гепатиту А є підвищена температура, зникнення апетиту, загальна слабкість, біль в області печінки, нудота і навіть блювання.

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Такий переджовтяничний період може розтягнутись на кілька днів чи тижнів.

Жовтяничний період легко помітити візуально – у зараженої людини жовтіє шкіра і навіть очі, в неї темніє сеча, а кал навпаки – знебарвлюється.

Профілактика гепатиту А

Перехворівши жовтухою один раз, людина набуває імунітет проти гепатиту А на все життя. Хоча профілактика ніколи не завадить.

Ось кілька простих порад, як вберегтись від жовтяниці:

  1. Не використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання;
  2. Овочі та фрукти обов’язково мити перед вживанням;
  3. Строго дотримуватись правил особистої гігієни – мити руки перед приготуванням їжі та після кожного відвідування туалету.

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Гепатит А: одним з найдієвіших способів профілактики є ретельне миття рук

Найбільш дієвим способом протистояння гепатиту А називають вакцинацію – для цього обов’язково необхідна консультація спеціаліста.

Пам'ятайте, що точно поставити діагноз може лише лікар, а самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я!

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Теги: Новини України Медицина Новини Здоров'я Лікування Здорове життя Здоров'я
Джерело: Здоров'я 24
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