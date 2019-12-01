Герпангіна: що це за хвороба і чому виникає

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Що таке герпангіна / volynpost

Герпангіна – це вірусне ураження горла і порожнини рота у вигляді фарингіту, гінгівіту чи стоматиту.

Найчастіше вона викликається ентеровірусом і є одним з симптомів вірусу Коксакі, проте часом можуть бути виною й інші віруси, розповіла лікарка-педіатр Оля Леськів.

До теми: Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу

 
Герпангіна – симптоми
  1. Гострий початок;
  2. Гарячка;
  3. Висипання у ротовій порожнині;
  4. Біль у ротовій порожнині;
  5. Важко їсти;
  6. Неспокій та слабість;


Як лікувати герпангіну

На слизовій, щоках, яснах, у горлі чи на піднебінні з'являються везикули. Через декілька днів вони лопаються, через що можуть утворюватись виразки.

Навколо висипань характерний червоний обідок, який відрізняє цей висип від інших можливих.

Лікування герпангіни

Лікування симптоматичне і зовсім не потребує антибіотиків. Аби знеболити горло, дітям від 3 років можна давати холодну їжу чи напої. При правильному догляді хвороба сама минає через 10-14 днів.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Здорове життя
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