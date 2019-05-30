Гірші за стандартні: чим небезпечні ароматизовані е-сигарети

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Гірші за стандартні: чим небезпечні ароматизовані е-сигарети
Гірші за стандартні: чим небезпечні ароматизовані е-сигарети / libertytvradio.com

Деякі люди і досі переконані у тому, що електронні ароматизовані сигарети не шкодять здоров’ю так, як сигарети з фільтрами чи без. Насправді ж, дослідження американських вчених спростовує це твердження.

У дослідженні говориться, що використання одних тільки електронних сигарет здатне збільшити концентрацію нікотину в плазмі до рівня, який можна порівняти зі звичайними сигаретами, пише CNN.

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Це, за словами дослідників, вказує на здатність електронних сигарет ефективно доставляти нікотин.

Вчені взяли зразки крові у некурців, курців, у людей, які палять тільки електронні, а також тільки звичайні сигарети. Їх піддали дії розчинів, які містяться у шести доступних у продажу ароматизаторах. У різних ароматизаторів результати були різні.

Суміші з запахом кориці і тютюну з ментолом найбільше на клітини. Помірний вплив мали суміші з ароматом солодкого тютюну з карамеллю і ваніллю, фруктова суміш.

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Вчені зробили висновок, що ароматизатори можуть сприяти загибелі клітин, оксидантного стресу, тобто пошкодження ендотеліальних клітин. У свою чергу, саме це позначається на їх функціонуванні.

Клітини були менш життєздатними в культурі, і вони почали проявляти множинні симптоми дисфункції.

Електронні ароматизовані сигарети можуть бути фактором ризику серцево-судинних захворювань.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Тютюн дослідження Серцево-судинні захворювання
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