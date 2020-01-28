Глава КНР Сі Цзіньпін назвав смертельний коронавірус "дияволом": деталі
Президент КНР Сі Цзіньпін у розмові з керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я назвав коронавірус "дияволом". Водночас, він впевнений, що Китай переможе хворобу.
Голова КНР вважає, що ВООЗ і міжнародна спільнота повинні дати об'єктивну і раціональну оцінку вірусу. Про це повідомляє видання Asian Review.
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Вірус – це диявол, і ми не можемо дозволити дияволу сховатися,
– сказав Сі Цзіньпін під час брифінгу.
Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати
- Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померло 106 людей. ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавируса до "високого".
- Відомо, що занедужали в усьому світі майже 4600 людей.
- В Україні не зафіксували жодного випадку захворювання.
- Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.
- У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.
Профілактика nCoV: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- Мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;
Також влада Китаю посилила контроль на в’їзд та виїзд Уханю та закликала туристів утриматись від мандрівок в це місто, натомість місцевих жителів попросили його не покидати.
Якщо у вас піднялася температура, з’явилися симптоми грипу чи респіраторного захворювання, радимо вам все ж навідатися до лікарні для того, аби точно визначити вид інфекції.
- Лихоманка;
- Головний біль;
- Кашель;
- Ускладнене дихання;
- Слабкість;