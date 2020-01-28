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Глава КНР Сі Цзіньпін назвав смертельний коронавірус "дияволом": деталі

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Сі Цзіньпін / asia.nikkei.com

Президент КНР Сі Цзіньпін у розмові з керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я назвав коронавірус "дияволом". Водночас, він впевнений, що Китай переможе хворобу.

Голова КНР вважає, що ВООЗ і міжнародна спільнота повинні дати об'єктивну і раціональну оцінку вірусу. Про це повідомляє видання Asian Review.

Знайте більше: Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа

Вірус – це диявол, і ми не можемо дозволити дияволу сховатися,
– сказав Сі Цзіньпін під час брифінгу.

Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати

  • Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померло 106 людей. ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавируса до "високого".
  • Відомо, що занедужали в усьому світі майже 4600 людей.
  • В Україні не зафіксували жодного випадку захворювання.
  • Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.
  • У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

Профілактика nCoV: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • Мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

Також влада Китаю посилила контроль на в’їзд та виїзд Уханю та закликала туристів утриматись від мандрівок в це місто, натомість місцевих жителів попросили його не покидати.

Якщо у вас піднялася температура, з’явилися симптоми грипу чи респіраторного захворювання, радимо вам все ж навідатися до лікарні для того, аби точно визначити вид інфекції.

 
Коронавірус - симптоми
  • Лихоманка;
  • Головний біль;
  • Кашель;
  • Ускладнене дихання;
  • Слабкість;
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Автор: Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Китай Коронавірус 2020 ВООЗ
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