Глава КНР Сі Цзіньпін назвав смертельний коронавірус "дияволом": деталі

Президент КНР Сі Цзіньпін у розмові з керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я назвав коронавірус "дияволом". Водночас, він впевнений, що Китай переможе хворобу.

Голова КНР вважає, що ВООЗ і міжнародна спільнота повинні дати об'єктивну і раціональну оцінку вірусу. Про це повідомляє видання Asian Review.

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Вірус – це диявол, і ми не можемо дозволити дияволу сховатися,

– сказав Сі Цзіньпін під час брифінгу.

Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати

Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померло 106 людей. ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавируса до "високого".

Відомо, що занедужали в усьому світі майже 4600 людей.

людей. В Україні не зафіксували жодного випадку захворювання.

Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.

У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

Профілактика nCoV: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

Також влада Китаю посилила контроль на в’їзд та виїзд Уханю та закликала туристів утриматись від мандрівок в це місто, натомість місцевих жителів попросили його не покидати.

Якщо у вас піднялася температура, з’явилися симптоми грипу чи респіраторного захворювання, радимо вам все ж навідатися до лікарні для того, аби точно визначити вид інфекції.