Главу ВООЗ звинуватили в допомозі Китаю приховати масштаби пандемії

Три роки тому посаду генерального директора Всесвітньої організації охорони здоровʼя очолив чиновник без медичної освіти з Ефіопії Тедрос Адханом Ґебреєсус.

Про те, чому на тлі пандемії коронавірусу падає довіра до ВООЗ і як очільник організації повʼязаний з Китаєм, пише Бабель.

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Китай хотів приховував початок спалаху коронавірусу

У 2019 році ВООЗ кілька місяців не реагувала на спалах коронавірусу, поки китайська влада приховувала її масштаби. Наприкінці січня ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію і стала називати Китай передовою країною у боротьбі з пандемією — ці заяви часто цитує китайська пропаганда.

ВООЗ кілька разів переглядала свої рекомендації щодо ефективності масок, а деякі редагувала на догоду Китаю. Найбільш очевидним є вплив Пекіна на ВООЗ з питань Тайваню, який Китай вважає своєю територією.

Ще в 2017-му опоненти Тедроса Адханома Ґебреєсуса говорили, що він переміг завдяки впливу Китаю в структурах ООН.

Що відомо про главу ВООЗ Тедроса Адханома Ґебреєсуса

Тедрос Адханом Ґебреєсус — чиновник і політик, колишній голова МОЗ та МЗС Ефіопії. Ще до голосування його звинувачували в тому, що він приховав три спалахи холери в країні. У відповідь Ґебреєсус заявив, що його конкуренти "мають типове колоніальне мислення, націлене на перемогу за будь-яку ціну і дискредитацію кандидата з країни, що розвивається".

На голосуванні у травні 2017-го він переміг завдяки підтримці, насамперед, африканських країн. Таким чином Ґебреєсус став першим африканцем на цій посаді, а ще — першим очільником ВООЗ без медичної освіти.

Тедрос Ґебреєсус обіцяв масштабні реформи в організації. Проте однією з перших його пропозицій було призначити послом доброї волі ВООЗ тодішнього зімбабвійського диктатора Роберта Мугабе.

В той час, дипломати заявили, що "призначення Мугабе було політичною винагородою для Китаю, давнього союзника Мугабе", – писала тоді The Times.

Китай невпинно діяв за лаштунками, щоб допомогти Тедросу перемогти. Перемога Тедроса була також перемогою Пекіна, чий лідер Сі Цзіньпін оприлюднив свою ціль — показати вплив Китаю в світі,

— зазначали журналісти The Washington Post.



Ґебреєсус не приховує свою приязність до Китайських інфесторів

Китай вже понад десять років нарощує свій вплив в Африці. Зокрема, економіка тієї ж Ефіопії залежить від китайських інвестицій. Китай вклав сотні мільйонів доларів у будівництво гідроелектростанцій, автомагістралей, залізниць, хмарочосів і стадіонів. І Ґебреєсус сам заявляв про те, що тісно співпрацює з китайськими інвесторами.

Співпраця Ґебреєсуса з Китаєм під час пандемії COVID-19

ВООЗ кілька місяців не реагувала на спалах, а потім почала розхвалювати Китай за успіхи в боротьбі з коронавірусом.

Про перші випадки зараження новим коронавірусом в Китаї було відомо ще в листопаді 2019 року. Але китайський уряд спробував приховати спалах. А лікарів і блогерів, які про це писали, заарештовували за поширення чуток. Увесь цей час ВООЗ ніяк не реагувала.

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Наприкінці січня Тедрос Ґебреєсус прилетів до Пекіна на зустріч з Сі Цзіньпіном і подякував йому за "ефективність і прозорість" в боротьбі з новим коронавірусом.

Втім, через кілька днів ВООЗ оголосила коронавірус глобальною надзвичайною ситуацією. До того часу китайська влада вже ізолювала близько 60 мільйонів людей у провінції Хубей, де був епіцентр спалаху. А перші випадки зараження з'явилися за межами Китаю.

Згодом Ґебреєсус неодноразово заявляв, що Китай "встановив новий стандарт реагування на спалахи захворювань".

Якби у мене був COVID-19, я б волів лікуватися в Китаї", – заявляв Ґебреєсус. Ці заяви китайські чиновники часто використовують з метою пропаганди.

ВООЗ ігнорує Тайвань, бо Китай вважає його своєю територією

Найяскравіше політична ангажованість ВООЗ помітно щодо Тайваню. Китай вважає цей острів своєю територією і блокує його участь у міжнародних організаціях, зокрема і у ВООЗ.

Тайванським медикам рекомендують звертатися по всі дані про коронавірус до влади Китаю. Також ВООЗ постійно плутається у своїх звітах, кажучи то "Тайвань, Китай", то "Тайбей і околиці". На це неодноразово звертало увагу тайванське МЗС.

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