ГМО допомогли знищити 99% малярійних комарів

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Створили грибок, який знищує малярійних комах
Створили грибок, який знищує малярійних комах / pixabay.com

Унікальна технологія допомогла в стислі терміни і безпечно винищити популяцію комах, що викликають найнебезпечніше захворювання. Цей експеримент провели в Західній Африці.

Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я, малярія впливає на сотні мільйонів людей по всьому світу, і щороку від цієї хвороби помирають по 400 000 чоловік.

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Десятиліттями проти малярійних москітів використовують інсектициди, однак тільки з їх допомогою контролювати популяцію небезпечних комах не вдається. Крім того, у багатьох москітів виробляється резистентність до хімічних речовин.

Грибок знищив 99% усіх комарів
Грибок знищив 99% усіх комарів

В останні роки вчені почали генетично модифікувати не тільки москітів, але і інші організми, які можуть посприяти їх винищенню. І ось тепер вперше подібна методика дала вражаючі результати, пише BBC.

Група вчених з Університету Меріленда, що працює в Буркіна-Фасо, розповіла про те, що створений ними трансгенний грибок допоміг винищити 99% популяції москітів в декількох селах цієї західноафриканської країни.

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Цей грибок зустрічається в природі, але вчені модифікували його так, щоб він заражав своїм токсином комах, які передають небезпечну хворобу. Польові дослідження показали, що ці москіти повністю зникли, причому це відбулося за дуже короткий термін. Мова йде про безпрецедентний успіх нового підходу в боротьбі з однією з найважчих хвороб людства.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування
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