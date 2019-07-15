Головний біль напруги: симптоми та лікування

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Головний біль напруги
Головний біль напруги / unsplash.com

Головний біль напруги (ГБН) – це найчастіший тип головного болю та складає близько 90% всіх випадків.

На перший погляд все просто. Глянув - і діагноз є. Але далеко не завжди все так відповідає книжці. І навіть якщо діагноз все-таки поставлений правильно, все не так просто з лікуванням, розповів невролог Антон Сурнов.

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Симптоми головного болю напруги

  • Локалізація білатеральна (тобто однаково праворуч і ліворуч)
  • Характер болю – стискальний, гнітючий (не пульсує)
  • Інтенсивність середня або низька
  • Не посилюється при фізичній активності, або наприклад при ходьбі по сходах
  • Не супроводжується нудотою і блювотою
  • Не супроводжується світло- і звукобоязню.

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Лікування головного болю напруги

1. Прості анальгетики (аспірин, парацетамол, нестероїдні протизапальні засоби). До цього кроку найчастіше пацієнти приходять самі. Так. Нерідко цього буває достатньо. Але далеко не завжди.

2. Комбіновані анальгетики (пенталгін, седалгін і т.п.) Мінус таких препаратів – часто провокують абузусний головний біль.

3. Профілактичне лікування. Цей пункт зазвичай викликає інтерес у пацієнтів. Спочатку. Поки не дізнаються, що суть цього лікування – антидепресанти (АТ). Таке лікування може бути актуально, якщо головний біль пов'язаний з тривогою або депресією. Причому препаратом вибору відзначений амітриптилін.

4. Не лікарські методи лікування. Цим методам лікування приділена роль допоміжних. Доказовість низька. 

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Мозок Лікування Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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