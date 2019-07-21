Гострі відчуття: які корисні властивості має червоний перець і чи шкодить він шлунку

Існує думка, що людям із хворим шлунком треба уникати вживання гострого червоного перцю. Мовляв, він ще більше пошкоджує орган. Насправді, це не зовсім так.

За словами в.о. міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун, перець чилі має зворотній ефект – він запобігає пошкодженню шлунку. Особливо тоді, коли приймаєте протизапальні нестероїдні препарати (наприклад, ацетилсалицилову кислоту) чи при інфекції Helicobacter pylori, яка часто є причиною появи виразки.

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Червоний перець рекомендований і тим, хто страждає на панкреатит – він зменшує запалення. Його рекомендують включити у раціон при метаболічному синдромі.

Нині тривають дослідження протипухлинні властивості капсаїцину, який міститься у чилі.

Капсаїцин – що це? Речовина, яка робить перець пекучим. Він діє на рецептори на поверхні різноманітних клітин – рецепторів болю, вистилки кровоносних судин, клітин бурого жиру та імунної системи. Далі подає сигнали всередині клітини, що, у свою чергу, впливає на поділ клітин, розвиток судин та обмін речовин.



Завдяки капсаїцину варіюється сприйняття гарячого і болю. Клітини звикають і стають нечутливими до справжніх больових сигналів. Саме через це, коли людина звикає до гострого, то хочу збільшувати його дозу. "Біль" від перцю впливає на виділення ендорфіну — гормону "щастя".

"Червоний перець — не ліки від раку чи панкреатиту. Але його можна їсти — дієтичні рекомендації при панкреатиті обмежують споживання алкоголю, жирної, солодкої і смаженої у фритюрі їжі, але радять овочі, фрукти і ягоди, в яких багато антиоксидантів", – зазначила Супрун.



Чилі – не ліки від всього, але він має чимало корисних властивостей

Серед інших корисних властивостей червоного перцю:

він вбиває три чверті патогенних бактерій в їжі;

є джерелом антиоксидантів – молекул, які сповільнюють старіння і пошкодження клітин, запобігають прогресу атеросклерозу та фотостарінню шкіри;

містить багато заліза, калію, денну норму вітаміну С та вітамін А, вітамін В6 і бета-каротин;

певною мірою запобігає передчасній смертності, серцево-судинним хворобам, раку, діабету, полегшує стан при астмі, нежитю та чесотці;

сприяє схудненню і зменшує апетит;

нормалізує обмін речовин при діабеті.

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