Гострий біль у животі: найпоширеніші причини
Іноді у дітей та підлітків може раптово різко заболіти живіт. Гострий біль виникає раптово, досить сильний, порушує загальне самопочуття і активність дитини.
При перших ознаках гострого живота потрібно терміново звернутися до медиків.
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Лікар Анна Левадна зазначила: до гострого живота можуть призвести стани, що загрожують життю та ті, які не загрожують.
Стани, що загрожують життю, можуть призвести до внутрішніх кровотеч, непрохідності та / або перфорації стінки органів травної трубки. Вони часто потребують хірургічного втручання.
До них відносяться:
1) Апендицит: біль в правих нижніх відділах живота, може мігрувати від пупка, у маленьких дітей симптоми можуть бути нечіткі
2) Інвагінація, заворот петель кишківника. Найчастіше виникає у віці від 2 місяців до 2 років, може бути домішка крові в калі.
3) Проковтуванні чужорідних тіл. Найбільш небезпечні – магніти, батарейки, великі предмети.
4) Травма живота.
5) Ускладнення виразкової хвороби (перфорація і / або кровотеча). У дитини може виникати блювота з кров'ю або кольору кавової гущі, чорний дьогтеподібний кал.
6) Грижі (пахові, пупкова). Може спостерігати випинання в області пупка або пахових складок.
7) Позаматкова вагітність (у дівчаток-підлітків): затримка менструації, ациклічна маткова кровотеча.
8) Перекручення яєчка (у хлопчиків): біль в паху, в області мошонки.
Чому болить живіт у дітей та підлітків
Стани, які не загрожують життю, і призводять до гострого болю у животі
1. Закрепи: до 50% дітей з гострими болями в животі
2. Кишкові інфекції: супроводжуються лихоманкою, діареєю і / або блюванням
3. Функціональні дитячі коліки.
4. Помилки в харчування: епізод переїдання, неякісна їжа, тощо.
5. Асоціації з порушеннями в роботі шлунково-кишкового тракту, але можуть бути пов'язані з іншими органами:
– інфекції сечовивідних шляхів. Біль у животі може супроводжуватися лихоманкою, порушеннями сечовипускання (у дітей старше 5 років)
– нижньодолева пневмонія. Вона супроводжується лихоманкою, задишкою, кашлем.
– ГРВІ: болі супроводжуються катаральними симптомами
Лікар радить не займатися самолікуванням.
Категорично не можна давати дитині знеболювальне, зокрема, спазмолітики, які потім можуть ускладнити діагностику.
Чим раніше лікар поставить правильний діагноз – тим сприятливіший прогноз.
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