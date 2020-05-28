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Греція вирішила боротися з коронавірусом вакциною проти туберкульозу

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БЦЖ в Греції
БЦЖ в Греції / unsplash.com

З 1 червня в Греції починають загальну вакцинацію БЦЖ з метою захистити населення від зараження COVID-19.

Такі заходи схвалило національне агентство з лікарських засобів, пише Neakriti.

Також на тему: БЦЖ vs коронавірус: чи впливає вакцина проти туберкульозу на COVID-19

Вакцинацію проводитимуть в Патрах, Афінах, Салоніках та інших грецьких містах. Відзначається, що до подібних заходів вдалися також Австралія, Нідерланди та Німеччина.

Коли немає спеціальної вакцини, розвинути колективний імунітет можна за допомогою вакцин, що забезпечують загальний захист, таких, як протитуберкульозна,
– сказав професор патології й інфекцій Афінського національного університету імені Каподістрії Евангелос Ямареллос.

Він зазначив, що перед вакцинацією людям будуть робити тест на антитіла до коронавірусу.

Чи допомагає БЦЖ при COVID-19

Точно ніхто не знає. Але існують дослідження які підтверджують, що вакциновані люди мають в п'ять разів менше ризику розвитку респіраторних інфекцій. Саме на цьому базується віра людей в силу БЦЖ. 

Однак велике дослідження ізраїльських вчених не підтвердило версію про те, що вакцинація БЦЖ в дитячому віці має захисний ефект проти COVID-19 в дорослому віці. Однак дослідження стосується тільки можливості БЦЖ захищати від зараження. Воно не оцінює вплив цього щеплення на тяжкість перебігу хвороби.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Профілактика захворювань Греція Коронавірус COVID-19 Вакцинація Медицина Здоров'я Лікування
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