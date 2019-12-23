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Гриби-зомбі корисні для людей

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Гриби-зомбі покращують імунітет / naked-science.ru

Ці гриби полюють на личинок комах і роблять з них "зомбі". У недавньому дослідженні вчені з Південної Кореї повідомили, що екстракти з Paecilomyces hepiali, гриба, виділеного з виду Cordyceps C. sinensis, мають корисні для здоров'я властивості.

Ці екстракти, назвали CBG-CS-2, їх можна сміливо використовувати, як добавку для підвищення функції імунної системи, пише health.news.

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Як проходило дослідження

У своєму дослідженні вчені вирішили вивчити ефективність екстрактів культури P. hepiali в зміцненні імунної системи, а також оцінити її безпеку для людей. Вони набрали 79 здорових дорослих і розділили їх на дві групи. 39 осіб були експериментальною  групою, а 40 – контрольною.

Екстаркт гриба-зомбі покращив імунітет у людей
Екстракт гриба-зомбі покращив імунітет у людей \ sntch.com 

Експериментальна група отримувала 1,68 грама в день CBG-CS-2 у формі капсул протягом восьми тижнів, в той час як контрольна група отримувала плацебо. Дослідники оцінювали активність NK-клітин (лейкоцити, які є частиною імунної системи) і сироваткових рівнів медіаторів, отриманих з моноцитів через вісім тижнів.

Результати дослідження 

Вони повідомили, що, в порівнянні з контрольною групою, ті, які отримували добавку, показали значне посилення цитотоксичної активності NK-клітин після восьми тижнів лікування. Це посилило імунні функції організму. 

Екзотичні гриби кордицепс мають довгу історію використання. Хоча їхня безпека підтверджується широким використанням, все ж рекомендується проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати добавки.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Профілактика захворювань Лікування Імунітет
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