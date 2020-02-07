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Грибок стопи: як не підчепити, розпізнати та чим лікувати

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Як лікувати грибок стопи / unsplash.com

Грибок стопи або мікоз зустрічається не рідше, ніж грибок нігтьової пластини. Але багато людей навіть не знають, що заражені ним. Як так відбувається – читайте в нашому матеріалі.

Грибок стопи виникає через грибкову інфекцією. Заразитися можна де завгодно, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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Як можна підчепити грибок стопи?

  • чуже взуття;
  • чужий рушник;
  • підлога в лазні / роздягальнях басейнів, тренажерних залів та ін громадських місцях;
  • чужий одяг (шкарпетки, колготки) та ін.

Взуття може бути джерелом інфекції
Взуття може бути джерелом інфекції / unsplash.com

Цьому сприятиме:

  1. тісне взуття;
  2. підвищена пітливість ніг;
  3. такі захворювання, як цукровий діабет, а також порушення кровообігу в області нижніх кінцівок;
  4. травми / тріщини є хорошими вхідними воротами для цієї інфекції;
  5. прийом деяких ліків препаратів (гормони, імуносупресори та ін).

Симптоми грибка стопи

  • свербіж в області стоп;
  • легке / сильне лущення шкіри між пальцями, в області стопи;
  • висипання стають чіткішими, набувають яскравий (рожевий, червоний) колір;
  • може виникати висипка у вигляді гнійників, бульбашок.

Як лікувати грибок стопи?

Насамперед звернутися до дерматолога, не намагайтеся лікувати самостійно. Просто мастити протигрибковим препаратом недостатньо. Важлива обробка взуття, зміна і прання шкарпеток.

Тривалість і результат лікування визначає лікар і виявити наскільки воно було ефективним можна тільки за допомогою лабораторних методів.

Грибок потрібно лікувати під наглядом лікаря
Грибок потрібно лікувати під наглядом лікаря / unsplash.com

Не менш важливо знати, як захистити своїх близьких від зараження (ходьба в шкарпетках, обробка після себе ванною, прання килимів та ін).

До того ж не всі висипання на стопах – грибок! Це може бути й алергічний дерматит: ексфоліативний, контактний і навіть псоріаз, та екзема.

Основні етапи успішного лікування:

  1. регулярність нанесення лікувальних засобів (вранці і / або ввечері від 2 до 4 тижнів);
  2. зручна форма засобу (крем / мазь / спрей);
  3. при неефективності зовнішнього лікування нерідко лікар може додати й таблетки;
  4. при потовщеній шкірі стоп паралельно добре додати креми з сечовиною / молочною кислотою;
  5. в процесі лікування обробляйте обидві стопи.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Дерматологія Краса
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