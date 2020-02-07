Грибок стопи: як не підчепити, розпізнати та чим лікувати
Грибок стопи або мікоз зустрічається не рідше, ніж грибок нігтьової пластини. Але багато людей навіть не знають, що заражені ним. Як так відбувається – читайте в нашому матеріалі.
Грибок стопи виникає через грибкову інфекцією. Заразитися можна де завгодно, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.
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Як можна підчепити грибок стопи?
- чуже взуття;
- чужий рушник;
- підлога в лазні / роздягальнях басейнів, тренажерних залів та ін громадських місцях;
- чужий одяг (шкарпетки, колготки) та ін.
Взуття може бути джерелом інфекції / unsplash.com
Цьому сприятиме:
- тісне взуття;
- підвищена пітливість ніг;
- такі захворювання, як цукровий діабет, а також порушення кровообігу в області нижніх кінцівок;
- травми / тріщини є хорошими вхідними воротами для цієї інфекції;
- прийом деяких ліків препаратів (гормони, імуносупресори та ін).
Симптоми грибка стопи
- свербіж в області стоп;
- легке / сильне лущення шкіри між пальцями, в області стопи;
- висипання стають чіткішими, набувають яскравий (рожевий, червоний) колір;
- може виникати висипка у вигляді гнійників, бульбашок.
Як лікувати грибок стопи?
Насамперед звернутися до дерматолога, не намагайтеся лікувати самостійно. Просто мастити протигрибковим препаратом недостатньо. Важлива обробка взуття, зміна і прання шкарпеток.
Тривалість і результат лікування визначає лікар і виявити наскільки воно було ефективним можна тільки за допомогою лабораторних методів.
Грибок потрібно лікувати під наглядом лікаря / unsplash.com
Не менш важливо знати, як захистити своїх близьких від зараження (ходьба в шкарпетках, обробка після себе ванною, прання килимів та ін).
До того ж не всі висипання на стопах – грибок! Це може бути й алергічний дерматит: ексфоліативний, контактний і навіть псоріаз, та екзема.
Основні етапи успішного лікування:
- регулярність нанесення лікувальних засобів (вранці і / або ввечері від 2 до 4 тижнів);
- зручна форма засобу (крем / мазь / спрей);
- при неефективності зовнішнього лікування нерідко лікар може додати й таблетки;
- при потовщеній шкірі стоп паралельно добре додати креми з сечовиною / молочною кислотою;
- в процесі лікування обробляйте обидві стопи.
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