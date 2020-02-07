Грибок стопи: як не підчепити, розпізнати та чим лікувати

Грибок стопи або мікоз зустрічається не рідше, ніж грибок нігтьової пластини. Але багато людей навіть не знають, що заражені ним. Як так відбувається – читайте в нашому матеріалі.

Грибок стопи виникає через грибкову інфекцією. Заразитися можна де завгодно, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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Як можна підчепити грибок стопи?

чуже взуття;

чужий рушник;

підлога в лазні / роздягальнях басейнів, тренажерних залів та ін громадських місцях;

чужий одяг (шкарпетки, колготки) та ін.



Взуття може бути джерелом інфекції / unsplash.com

Цьому сприятиме:

тісне взуття; підвищена пітливість ніг; такі захворювання, як цукровий діабет, а також порушення кровообігу в області нижніх кінцівок; травми / тріщини є хорошими вхідними воротами для цієї інфекції; прийом деяких ліків препаратів (гормони, імуносупресори та ін).

Симптоми грибка стопи

свербіж в області стоп;

легке / сильне лущення шкіри між пальцями, в області стопи;

висипання стають чіткішими, набувають яскравий (рожевий, червоний) колір;

може виникати висипка у вигляді гнійників, бульбашок.

Як лікувати грибок стопи?

Насамперед звернутися до дерматолога, не намагайтеся лікувати самостійно. Просто мастити протигрибковим препаратом недостатньо. Важлива обробка взуття, зміна і прання шкарпеток.

Тривалість і результат лікування визначає лікар і виявити наскільки воно було ефективним можна тільки за допомогою лабораторних методів.



Грибок потрібно лікувати під наглядом лікаря / unsplash.com

Не менш важливо знати, як захистити своїх близьких від зараження (ходьба в шкарпетках, обробка після себе ванною, прання килимів та ін).

До того ж не всі висипання на стопах – грибок! Це може бути й алергічний дерматит: ексфоліативний, контактний і навіть псоріаз, та екзема.

Основні етапи успішного лікування:

регулярність нанесення лікувальних засобів (вранці і / або ввечері від 2 до 4 тижнів); зручна форма засобу (крем / мазь / спрей); при неефективності зовнішнього лікування нерідко лікар може додати й таблетки; при потовщеній шкірі стоп паралельно добре додати креми з сечовиною / молочною кислотою; в процесі лікування обробляйте обидві стопи.

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