Прорив в лікуванні грипу: знайшли спосіб зупинити мутації вірусу

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Лікування грипу – як більше не хворіти на ГРВІ
Нові ліки від грипу / pixabay.com

Американським дослідникам вдалося створити ліки, які покінчать з грипом раз і назавжди. Вони змогли знайти спосіб придушити важливий фермент, тому в ДНК вірусу швидко накопичуються мутації через що він не може далі розмножуватися.

Поки препарат під робочою назвою EIDD-2801 випробували тільки на тхорах, але він показав вражаючі результати: всі симптоми грипу проходили швидко, на відміну від контрольної групи, якій давали інші ліки, пише Science Transitional Medicine.

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Віруси грипу є серйозною загрозою для здоров'я і економічним тягарем для всього світу. Становище ускладнюється через швидку  стійкість до противірусних препаратів.  EIDD-2801 – ліки, які містять ізопропилового ефіру аналог рибонуклеозид N 4-гідроксіцітідін (NHC, EIDD-1931).

 
Грип – що це?
Це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Захворіти на грип може будь-хто і у будь-якому віці.

Це дослідження, як сподіваються вчені, стане проривом в лікуванні грипу, і після проходження всіх випробувань, фармакологічні компанії займуться виготовленням препарату.

EIDD-2801 рекомендують як клінічного кандидата з високим потенціалом для монотерапії сезонних і пандемічних вірусних інфекцій. Тобто у препарата є явна перевага перед щепленнями, які не гарантують 100% захисту через мутації вірусу.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Ліки Грип в Україні
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