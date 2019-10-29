Прорив в лікуванні грипу: знайшли спосіб зупинити мутації вірусу
Американським дослідникам вдалося створити ліки, які покінчать з грипом раз і назавжди. Вони змогли знайти спосіб придушити важливий фермент, тому в ДНК вірусу швидко накопичуються мутації через що він не може далі розмножуватися.
Поки препарат під робочою назвою EIDD-2801 випробували тільки на тхорах, але він показав вражаючі результати: всі симптоми грипу проходили швидко, на відміну від контрольної групи, якій давали інші ліки, пише Science Transitional Medicine.
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Віруси грипу є серйозною загрозою для здоров'я і економічним тягарем для всього світу. Становище ускладнюється через швидку стійкість до противірусних препаратів. EIDD-2801 – ліки, які містять ізопропилового ефіру аналог рибонуклеозид N 4-гідроксіцітідін (NHC, EIDD-1931).
Це дослідження, як сподіваються вчені, стане проривом в лікуванні грипу, і після проходження всіх випробувань, фармакологічні компанії займуться виготовленням препарату.
EIDD-2801 рекомендують як клінічного кандидата з високим потенціалом для монотерапії сезонних і пандемічних вірусних інфекцій. Тобто у препарата є явна перевага перед щепленнями, які не гарантують 100% захисту через мутації вірусу.
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