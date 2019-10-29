Які штами вірусів грипу будуть в Україні цього сезону

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Грип в Україні 2019-2020 ▷ нові штами вірусів, хто в зоні ризику
Який буде грип 2019-2020 року / pixabay.com

ВООЗ двічі на рік проводить комісію з вибору циркулюючих штамів вірусу, в ході яких і визначаються підтипи вірусів цього сезону.

Лютнева комісія визначає штами вірусу для Північної півкулі, а комісія в кінці вересня – для Південної.

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Наприклад, для Північної півкулі на сезон 2019-2020 ВООЗ рекомендувала наступний штамовий склад:

вірус A / Брисбен / 02/2018 (H1N1) pdm09;
вірус A / Канзас / 14/2017 (H3N2);
вірус B / Вікторія / Ямагата зі складу вакцин сезону 2018-2019 рр.

Якщо ви вже зробили щеплення в цьому році – ви вакциновані проти цих штамів.

Правда, в цьому році є питання про штами H3N2 і B / Вікторія, оскільки комісія з Південної півкулі виявила, що ці штами не відповідають циркулюючим зараз типам.

Інша справа, що жителям Північної півкулі складно щось з цим вдіяти – нові вакцини з'являться тільки через пів року.

Що таке пандемія грипу?

Періодично вірус серйозно мутує. Ця подія називається антигенним зрушенням. Коли таке трапляється, у людей може не виявитися сформованих антитіл і вакцин. З цієї причини може статися масове зараження вірусом – пандемія.

Наймасштабніша пандемія сучасності відбулася в 1918-1919 роках. Більшості вона відома як "іспанка", або Іспанський грип. У цей період на нього заразилося понад 500 мільйонів людей у ​​всьому світі, загинуло, за різними оцінками від 20 до 50 мільйонів.

З того часу зафіксовано 5 пандемій. Остання з них відбулася в березні 2009 року в Північній Америці. У 2017-2018 рр. ситуація була серйозною, але статус пандемії їй не присвоїли.

Як лікувати грип?

Перша допомога при грипі – полегшення симптомів:

  1. Парацетамол або ібупрофен для зниження температури, полегшення болю в м'язах, горлі і голові;
  2. Рясне пиття для зменшення ризику зневоднення;
  3. Спокій і сон.

Центри з контролю і профілактиці захворювань США повідомляють, що більшість вірусів мають чутливість до інгібіторів нейромінідази (Реленза, Таміфлю). Однак терапевтичний ефект цих препаратів виражений середньо. Якщо почати прийом ліків в перші 24-48 годин після появи перших симптомів, тривалість хвороби може скоротитися на термін від пів дня до трьох днів.

Згідно з деякими дослідженнями, противірусна терапія знижує ризик виникнення ускладнень, а також їх тривалість серед літніх пацієнтів, яким потрібна госпіталізація. А ось чи є від них користь здоровим людям з нормальною імунною системою – велике питання. За словами Центрів по контролю і профілактиці захворювань, "більшій частині пацієнтів, які не мають серйозних проблем зі здоров'ям, не потрібна противірусна терапія проти грипу".

Наголошуємо, що будь-які інші противірусні препарати та імуностимулятори (ферони, гомеопатія, трави) не мають підтвердженої ефективності в лікуванні грипу та застуди (є підтверджена неефективність). 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Новини Здоров'я ВООЗ Грип в Україні
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