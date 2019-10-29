Які штами вірусів грипу будуть в Україні цього сезону
ВООЗ двічі на рік проводить комісію з вибору циркулюючих штамів вірусу, в ході яких і визначаються підтипи вірусів цього сезону.
Лютнева комісія визначає штами вірусу для Північної півкулі, а комісія в кінці вересня – для Південної.
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Наприклад, для Північної півкулі на сезон 2019-2020 ВООЗ рекомендувала наступний штамовий склад:
вірус A / Брисбен / 02/2018 (H1N1) pdm09;
вірус A / Канзас / 14/2017 (H3N2);
вірус B / Вікторія / Ямагата зі складу вакцин сезону 2018-2019 рр.
Якщо ви вже зробили щеплення в цьому році – ви вакциновані проти цих штамів.
Правда, в цьому році є питання про штами H3N2 і B / Вікторія, оскільки комісія з Південної півкулі виявила, що ці штами не відповідають циркулюючим зараз типам.
Інша справа, що жителям Північної півкулі складно щось з цим вдіяти – нові вакцини з'являться тільки через пів року.
Що таке пандемія грипу?
Періодично вірус серйозно мутує. Ця подія називається антигенним зрушенням. Коли таке трапляється, у людей може не виявитися сформованих антитіл і вакцин. З цієї причини може статися масове зараження вірусом – пандемія.
Наймасштабніша пандемія сучасності відбулася в 1918-1919 роках. Більшості вона відома як "іспанка", або Іспанський грип. У цей період на нього заразилося понад 500 мільйонів людей у всьому світі, загинуло, за різними оцінками від 20 до 50 мільйонів.
З того часу зафіксовано 5 пандемій. Остання з них відбулася в березні 2009 року в Північній Америці. У 2017-2018 рр. ситуація була серйозною, але статус пандемії їй не присвоїли.
Як лікувати грип?
Перша допомога при грипі – полегшення симптомів:
- Парацетамол або ібупрофен для зниження температури, полегшення болю в м'язах, горлі і голові;
- Рясне пиття для зменшення ризику зневоднення;
- Спокій і сон.
Центри з контролю і профілактиці захворювань США повідомляють, що більшість вірусів мають чутливість до інгібіторів нейромінідази (Реленза, Таміфлю). Однак терапевтичний ефект цих препаратів виражений середньо. Якщо почати прийом ліків в перші 24-48 годин після появи перших симптомів, тривалість хвороби може скоротитися на термін від пів дня до трьох днів.
Згідно з деякими дослідженнями, противірусна терапія знижує ризик виникнення ускладнень, а також їх тривалість серед літніх пацієнтів, яким потрібна госпіталізація. А ось чи є від них користь здоровим людям з нормальною імунною системою – велике питання. За словами Центрів по контролю і профілактиці захворювань, "більшій частині пацієнтів, які не мають серйозних проблем зі здоров'ям, не потрібна противірусна терапія проти грипу".
Наголошуємо, що будь-які інші противірусні препарати та імуностимулятори (ферони, гомеопатія, трави) не мають підтвердженої ефективності в лікуванні грипу та застуди (є підтверджена неефективність).
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