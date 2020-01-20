Профілактика грипу та ГРВІ у вагітних

Вагітність – час, коли жінка особливо повинна берегти своє здоров'я та здоров'я майбутньої дитини. На жаль, період застуд та грипу є майже неминучим для вагітних жінок. І це проблема, адже лікування при особливому стані жінки мінімальне та повинно підбиратися особливо обережно.

Найкраще не допустити тяжких станів та вакцинуватися. Однак, навіть вакцинація попри те, що вважається ефективним засобом профілактики грипу, не може захистити стовідсотково. Тому, вагітні жінки особливо уважно повинні дбати про свій стан.

ГРВІ та грип – це гострі респіраторні вірусні інфекції, різниця полягає у тому, що збудниками захворювань є різні штами вірусу.

Грип розпочинається раптово і гостро, а ГРВІ навпаки поступово та з відчуттям загального занедужання.

ГРВІ та грип не лише неприємні стани, а й небезпечні для вагітної жінки. Адже її організм у період вагітності зазнає серйозних змін, а імунітет різко знижується.

Вагітні вдвічі частіше хворіють ГРВІ та на грип, ніж невагітні жінки. Захворюваність на грип у вагітних в період пандемії збільшується у 8-17 разів.



ГРВІ під час вагітності може бути небезпечним для здоров'я майбутньої дитини/Фото:Unsplash

Чим небезпечні ГРВІ та ГРИП для вагітної

Окрім підвищеної чутливості вагітних до вірусів, у них частіше спостерігаються тяжкі ускладнення та складні форми інфекцій. Можуть порушуватися функції ендокринної системи.

Це в край небезпечно не лише для організму мами, а й для життя майбутньої дитини. Звичайне ГРВІ чи грип можуть стати причиною вроджених недуг чи каліцтв.

Ступінь тяжкості хвороби зростає пропорційно терміну вагітності. Дослідження свідчать, що у тих жінок, які хворіли на грип в період вагітності, частіше спостерігалися ускладнення під час пологів, ніж у вагітних, які не хворіли на грип.

Найчастішим ускладненням грипу під час вагітності є синдром втрати плоду. Частота подібних випадків 20-25% при ускладненнях грипу.

Більшість засобів, які призначають для лікування вірусної інфекції у звичайному стані, є протипоказаними майбутнім мамам.

Чи можна лікувати ГРВІ та грип у вагітних

Варто пам'ятати, що ГРВІ чи грип у вагітних не можна лікувати застарілими способами: парити ноги, приймати гарячу ванну, вигріватися чи кутатися в ковдру, щоб "пропотіти". Такі способи можуть призвести до плачевних наслідків як для мами, так і для малюка.

Тому найкраще запобігати сезонним нездужанням, лікувати найменші прояви застуди, вакцинуватися проти грипу, використовувати засоби профілактики.

Необхідно пам'ятати, що вагітні жінки знаходяться в групі ризику. Відтак, якщо жінка знає, що у її оточені є люди, які хворіють ГРВІ чи на грип, це вже показання до профілактики.



Найкраще лікування – профілактика/Фото:Unsplash

З чого почати профілактику

Вакцинуйтеся! Це ефективний спосіб профілактики грипу. Втім, вакцинація не може захистити на всі 100%. Буває, що навіть вакциновані жінки можуть підхопити гостру вірусну інфекцію.

Одним з ефективних та головне безпечних способів профілактики ГРВІ та грипу для вагітних, є використання засобу Долфін. Його слід застосовувати для полоскання горла та промивання носа.

Важливо, що засіб є абсолютно безпечним для майбутньої мами. Варто також розуміти, що грип – це не ускладнення застуди, не переохолодження, джерелом інфекції в такому випадку є людина.

Тому, вагітним слід дбати про те, аби в їх оточенні не було людей хворих на грип. Найкращим рішенням буде профілактика засобом Долфін усієї сім'ї.

У складі Долфіну лише натуральні компоненти. Зокрема, антибактеріальний та противірусний ефект морської солі, протизапальний екстракт солодки. Долфін значно знижує ризики тяжких наслідків ГРВІ чи грипу, і головне він виключає необхідність використання антибіотиків, які не є бажаними для вагітної.

До того ж промивання порожнини носа чи полоскання горла механічно змиває віруси та бактерії зі слизової.

Ефективність Долфіну підтверджено дослідженнями.

Місцева терапія є безпечнішою за інші способи лікування, адже засіб при промиванні та полосканні майже не попадає в середину організму. Втім, сольовий розчин показаний для вагітних, на противагу носовим каплям, що мають судинозвужувальну дію.

Для профілактики грипу та ГРВІ слід також вжити таких заходів:

Дотримуватися повноцінного харчування, раціон повинен бути поживним та з високим вмістом вітамінів.

Часто мити руки з милом.

Обмежити перебування в місцях великого скупчення людей.

Не торкайтеся очей, рота, носа немитими руками.

Уникайте обіймів, рукостискань і поцілунків.

Стиль життя повинен бути в міру активним та здоровим загалом.