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Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування

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Хантавірус в Китаї 2020: що це, симптоми лікування / Здоров'я 24

Хантавірус – це не новий вірус з Китаю, як пишуть ЗМІ, його дослідили ще 70 років тому. Він вкрай рідко передається від людини до людини, найчастіше переноситься гризунами.

24 березня з'явилася інформація про смерть чоловіка в Китаї від хантавірусу. І усі одразу почали його порівнювати його з коронавірусом. Але він не є настільки небезпечним, тому що люди не заражають одне одного ним, а контактів з гризунами можна уникнути. 

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Хантавіруси – це великий клас вірусів, як і коронавірусів. Тому вони можуть викликати захворювання різної важкості. 

Найпоширенішою хворобою, яку викликають хантавіруси є мишача лихоманка або геморагічну лихоманку з важким нирковим синдромом. Новий випадок смерті був спричинений іншою хворобою – хантавірусним кардіопульмональним синдромом. 

Хантавірус в Китаї: чому забили на сполох?

Цей тип хантавірусу ще не зустрічали в Китаї та й взагалі інших частинах світу, крім Північної та Південної Америки. Останній випадок був зафіксований в Аргентині, де упродовж жовтня 2018 — 20 січня 2019 року зафіксували 29 підтверджених випадків хвороби, з яких 11 закінчилися смертю.


Хантавірус під мікроскопом / wikipedia

Тому влада Китаю насторожилася, що це може бути новий тип вірусу й ізолювали усіх людей, з якими контактував померлий. 

Шляхи передачі хантавірусу

До групи особливого ризику інфікування входять жителі сільської місцевості, дачники й любителі відпочинку на природі.

Як передається хантавірус?

  • Повітряно-пиловим способом. Людина вдихає дрібні частинки з фекаліями гризуна-носія. Тому ризик зростає в посушливий час.
  • Контактно. Пошкоджена на шкіра доторкається до зараженого предмета, землі, рослини.
  • Споживання води або продуктів заражених екскрементами гризунів.

Симптоми хантавірусу

Це респіраторне захворювання, яке ускладнюється атиповою пневмонією. CDC стверджує, що ранні симптоми включають втому, підвищення температури та м’язові болі, особливо у великих групах м’язів – стегна, спина та плечі. Ці симптоми є універсальними.

Також можуть бути головні болі, запаморочення, озноб та проблеми зі шлунком, такі як нудота, блювота, діарея та біль у животі. Близько половини всіх хворих відчувають ці симптоми.

На пізніх стадіях з'являється задишка кашель та пневмонія, яка викликає легеневу недостатність. Також може виникати серцева недостатність. Ці симптоми й викликають смерть.

Інкубаційний період від 1 до 4 тижнів.
Ханатавірус переносять гризуни / unsplash.com

Лікування хантавірусу

Специфічної терапії для лікування саме хантавірусного кардіопульмонального синдрому ще не винайшли. Все лікування направленне на полегшення симптомів. Воно включає: боротьбу з інтоксикацією, легеневу та серцево-судинну підтримку.

Науковці продовжують дослідження потенційної ефективності рибавірину, оскільки отримали перспективні результати на тваринах.

Хвороба має високий відсоток смертності – близько 40%. 

Профілактика хантавірусу 

Оскільки випадки передачі від людини до людини зафіксували тільки в Аргентині (і вони викликають сумнів), то вся профілактика направлена на мінімізацію контакту з гризунами 

  • Захистити їжу та джерела води від гризунів;
  • Мити руки перед кожною трапезою;
  • Не вживати їжу, пошкоджену мишами;
  • Термічно обробляти продукти;
  • Перевіряти всю їжу, яка зберігається в льохах або інших місцях;
  • Не контактувати з продуктами життєдіяльності тварин.

При появі перших симптомів важливо не займатися самолікуванням і вчасно звернутися до лікаря.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Статті Профілактика захворювань Китай Публікації Лікування
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