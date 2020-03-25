Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування

Хантавірус – це не новий вірус з Китаю, як пишуть ЗМІ, його дослідили ще 70 років тому. Він вкрай рідко передається від людини до людини, найчастіше переноситься гризунами.

24 березня з'явилася інформація про смерть чоловіка в Китаї від хантавірусу. І усі одразу почали його порівнювати його з коронавірусом. Але він не є настільки небезпечним, тому що люди не заражають одне одного ним, а контактів з гризунами можна уникнути.

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Хантавіруси – це великий клас вірусів, як і коронавірусів. Тому вони можуть викликати захворювання різної важкості.

Найпоширенішою хворобою, яку викликають хантавіруси є мишача лихоманка або геморагічну лихоманку з важким нирковим синдромом. Новий випадок смерті був спричинений іншою хворобою – хантавірусним кардіопульмональним синдромом.

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Цей тип хантавірусу ще не зустрічали в Китаї та й взагалі інших частинах світу, крім Північної та Південної Америки. Останній випадок був зафіксований в Аргентині, де упродовж жовтня 2018 — 20 січня 2019 року зафіксували 29 підтверджених випадків хвороби, з яких 11 закінчилися смертю.



Хантавірус під мікроскопом / wikipedia

Тому влада Китаю насторожилася, що це може бути новий тип вірусу й ізолювали усіх людей, з якими контактував померлий.

Шляхи передачі хантавірусу

До групи особливого ризику інфікування входять жителі сільської місцевості, дачники й любителі відпочинку на природі.

Як передається хантавірус?

Повітряно-пиловим способом. Людина вдихає дрібні частинки з фекаліями гризуна-носія. Тому ризик зростає в посушливий час.

Контактно. Пошкоджена на шкіра доторкається до зараженого предмета, землі, рослини.

Споживання води або продуктів заражених екскрементами гризунів.

Симптоми хантавірусу

Це респіраторне захворювання, яке ускладнюється атиповою пневмонією. CDC стверджує, що ранні симптоми включають втому, підвищення температури та м’язові болі, особливо у великих групах м’язів – стегна, спина та плечі. Ці симптоми є універсальними.

Також можуть бути головні болі, запаморочення, озноб та проблеми зі шлунком, такі як нудота, блювота, діарея та біль у животі. Близько половини всіх хворих відчувають ці симптоми.

На пізніх стадіях з'являється задишка кашель та пневмонія, яка викликає легеневу недостатність. Також може виникати серцева недостатність. Ці симптоми й викликають смерть.

Інкубаційний період від 1 до 4 тижнів.

Ханатавірус переносять гризуни / unsplash.com

Лікування хантавірусу

Специфічної терапії для лікування саме хантавірусного кардіопульмонального синдрому ще не винайшли. Все лікування направленне на полегшення симптомів. Воно включає: боротьбу з інтоксикацією, легеневу та серцево-судинну підтримку.

Науковці продовжують дослідження потенційної ефективності рибавірину, оскільки отримали перспективні результати на тваринах.

Хвороба має високий відсоток смертності – близько 40%.

Профілактика хантавірусу

Оскільки випадки передачі від людини до людини зафіксували тільки в Аргентині (і вони викликають сумнів), то вся профілактика направлена на мінімізацію контакту з гризунами

Захистити їжу та джерела води від гризунів;

Мити руки перед кожною трапезою;

Не вживати їжу, пошкоджену мишами;

Термічно обробляти продукти;

Перевіряти всю їжу, яка зберігається в льохах або інших місцях;

Не контактувати з продуктами життєдіяльності тварин.

При появі перших симптомів важливо не займатися самолікуванням і вчасно звернутися до лікаря.

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