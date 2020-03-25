Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування
Хантавірус – це не новий вірус з Китаю, як пишуть ЗМІ, його дослідили ще 70 років тому. Він вкрай рідко передається від людини до людини, найчастіше переноситься гризунами.
24 березня з'явилася інформація про смерть чоловіка в Китаї від хантавірусу. І усі одразу почали його порівнювати його з коронавірусом. Але він не є настільки небезпечним, тому що люди не заражають одне одного ним, а контактів з гризунами можна уникнути.
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Хантавіруси – це великий клас вірусів, як і коронавірусів. Тому вони можуть викликати захворювання різної важкості.
Найпоширенішою хворобою, яку викликають хантавіруси є мишача лихоманка або геморагічну лихоманку з важким нирковим синдромом. Новий випадок смерті був спричинений іншою хворобою – хантавірусним кардіопульмональним синдромом.
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Цей тип хантавірусу ще не зустрічали в Китаї та й взагалі інших частинах світу, крім Північної та Південної Америки. Останній випадок був зафіксований в Аргентині, де упродовж жовтня 2018 — 20 січня 2019 року зафіксували 29 підтверджених випадків хвороби, з яких 11 закінчилися смертю.
Хантавірус під мікроскопом / wikipedia
Тому влада Китаю насторожилася, що це може бути новий тип вірусу й ізолювали усіх людей, з якими контактував померлий.
Шляхи передачі хантавірусу
До групи особливого ризику інфікування входять жителі сільської місцевості, дачники й любителі відпочинку на природі.
Як передається хантавірус?
- Повітряно-пиловим способом. Людина вдихає дрібні частинки з фекаліями гризуна-носія. Тому ризик зростає в посушливий час.
- Контактно. Пошкоджена на шкіра доторкається до зараженого предмета, землі, рослини.
- Споживання води або продуктів заражених екскрементами гризунів.
Симптоми хантавірусу
Це респіраторне захворювання, яке ускладнюється атиповою пневмонією. CDC стверджує, що ранні симптоми включають втому, підвищення температури та м’язові болі, особливо у великих групах м’язів – стегна, спина та плечі. Ці симптоми є універсальними.
Також можуть бути головні болі, запаморочення, озноб та проблеми зі шлунком, такі як нудота, блювота, діарея та біль у животі. Близько половини всіх хворих відчувають ці симптоми.
На пізніх стадіях з'являється задишка кашель та пневмонія, яка викликає легеневу недостатність. Також може виникати серцева недостатність. Ці симптоми й викликають смерть.
Інкубаційний період від 1 до 4 тижнів.
Ханатавірус переносять гризуни / unsplash.com
Лікування хантавірусу
Специфічної терапії для лікування саме хантавірусного кардіопульмонального синдрому ще не винайшли. Все лікування направленне на полегшення симптомів. Воно включає: боротьбу з інтоксикацією, легеневу та серцево-судинну підтримку.
Науковці продовжують дослідження потенційної ефективності рибавірину, оскільки отримали перспективні результати на тваринах.
Хвороба має високий відсоток смертності – близько 40%.
Профілактика хантавірусу
Оскільки випадки передачі від людини до людини зафіксували тільки в Аргентині (і вони викликають сумнів), то вся профілактика направлена на мінімізацію контакту з гризунами
- Захистити їжу та джерела води від гризунів;
- Мити руки перед кожною трапезою;
- Не вживати їжу, пошкоджену мишами;
- Термічно обробляти продукти;
- Перевіряти всю їжу, яка зберігається в льохах або інших місцях;
- Не контактувати з продуктами життєдіяльності тварин.
При появі перших симптомів важливо не займатися самолікуванням і вчасно звернутися до лікаря.
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