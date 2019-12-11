Хірурги змогли пересадити яєчко від одного брата близнюка до іншого

36-річний чоловік з'явився на світ без яєчок. Однак він все-таки отримав один з цих органів від свого однояйцевого брата-близнюка, і тепер теоретично може мати дітей.

Унікальну операцію провела бригада сербських хірургів в Белграді. Подробиці повідомляє американська газета The New York Times.

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Це третя в історії медицини трансплантація яєчка, яка зайняла 6 годин. Її здійснювала міжнародна команда вчених, включаючи одного експерта з Університету Тафтса.

Найкращим донором для пересадки яєчка виявився однояйцевий брат-близнюк, оскільки вони мають ідентичні ДНК.

В цілому, чоловіки вкрай рідко народжуються на світ без яєчок, ну а подібного роду трансплантації проводиться ще рідше з естетичних міркувань. Нинішня операція пройшла успішно, чоловік став володарем повноцінного яєчка, а значить, в майбутньому він може мати дітей, оскільки цей орган необхідний для виробництва сперматозоїдів.



Над операцією працювали міжнародна група хірургів \ nytimes.com

Обидва брата (тепер стали однояйцевими в прямому і переносному сенсі цього слова) відновлюються після операції добре, а в чоловіка, якому пересадили донорське яєчко, як повідомляється, вже виріс рівень тестостерону до норми.

Це ще не кінець

При цьому хірурги не змогли знайти достатню кількість тканини для повноцінного прикріплення донорського яєчка до пеніса. Хоча це яєчко може переносити сперматозоїди, які теоретично можна зібрати та використовувати для запліднення ембріона, поки чоловік не зможе зачати дитину природним чином. Пізніше йому знадобиться друга процедура для завершення процесу реконструкції.

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