Створили пластир, який замінить хірургічні шви: відео

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Пластир замість швів – особливості хірургічного пластиру
Новий хірургічний пластир / Скріншот

Епосі хірургічних ниток і швів, можливо, приходить кінець. Вчені розробили двосторонню клейку плівку, яка скріплює внутрішні рани всього за 5 секунд.

Цілком можливо, що вже через короткий час хірургічні шви будуть замінюватися двосторонньої клейкою стрічкою, яка стягує кінці рани між собою всього за 5 секунд.

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Вчені з Массачусетського інституту технологій довели, що ця стрічка працює, на складних ранах у лабораторних щурів і свиней. Творці стрічки надихалися клейкими властивостями павутини. Вона надзвичайно швидко і міцно склеює тендітні тканини на зразок тих, що є в легенях або в кишківнику.

Хірургічний пластир: дивитись відео

Стрічка може стати дуже цінним винаходом для запобігання післяопераційних розривів ран при операціях в шлунково-кишковому тракті, які можуть спровокувати сепсис та інші смертельно небезпечні ускладнення.

У світі щороку проводиться приблизно 230 мільйонів серйозних хірургічних операцій, переважна більшість з яких вимагають закриття ран, що може спровокувати інфекції, біль і шрами.

Ця стрічка є фундаментально іншим підходом для загоєння ран. З її допомогою буде вирішена проблема вразливих і тендітних тканин на зразок тих, які знаходяться в легенях і трахеї. Ну а те, що ця стрічка працює всього за 5 секунд, робить цей винахід просто незамінним.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Медицина Лікування Новини Здоров'я
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