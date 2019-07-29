Холецистит: причини, симптоми та лікування
Холецистит – це запалення жовчного міхура, розвивається в основному через порушення відтоку жовчі.
Жовчний міхур – орган, який бере участь в перетравленні їжі, він призначений для накопичення жовчі, вироблений печінкою.
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Чому виникає холецистит
Це найчастіше пов'язано з каменями, які утворюються в жовчному міхурі й перекривають канал. Бувають і форми для яких наявність каменів не обов'язкова, але вони зустрічаються рідше.
Також розвиток холециститу можуть спровокувати такі причини:
- інфекції, які потрапляють з кишечника;
- паразити;
- вроджена деформація жовчного міхура;
- неправильне харчування;
- стреси і нервова напруга;
- ожиріння.
Варто сказати, що холецистит буває гострий і хронічний. Хронічний розвивається поступово, гострий раптово і часто з жовчними кольками.
Симптоми холециститу
Основна ознака холециститу, на який найбільше скаржаться пацієнти – біль під ребрами в правому боці, особливо при зміні положення тіла, яка може відчуватися також у правому плечі, лопатці, боці шиї.
Часто захворювання дає знати про себе після застілля (через 3-5 годин). Ще напад холециститу може викликати тряска (їзда по поганій дорозі, велопрогулянка).
Інші симптоми холециститу:
- нудота і блювота;
- здуття живота (метеоризм);
- діарея (пронос), особливо після вживання жирної, смаженої або копченої їжі;
- підвищена температура тіла до 37-39 °С;
- озноб.
Лікування холециститу
Якщо будь-яке захворювання не лікувати своєчасно, його розвиток може привести до тяжких наслідків. У випадку з холециститом можлива поява ускладнень: гепатит, свищі, гангрена, розрив міхура й ін.
При стандартному лікуванні застосовуються антибіотики й симптоматичне лікування, іноді операція.
Антибіотики знімають больові відчуття і запалення.
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