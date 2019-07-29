Холецистит: причини, симптоми та лікування

Холецистит – це запалення жовчного міхура, розвивається в основному через порушення відтоку жовчі.

Жовчний міхур – орган, який бере участь в перетравленні їжі, він призначений для накопичення жовчі, вироблений печінкою.

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Чому виникає холецистит

Це найчастіше пов'язано з каменями, які утворюються в жовчному міхурі й перекривають канал. Бувають і форми для яких наявність каменів не обов'язкова, але вони зустрічаються рідше.

Також розвиток холециститу можуть спровокувати такі причини:

інфекції, які потрапляють з кишечника;

паразити;

вроджена деформація жовчного міхура;

неправильне харчування;

стреси і нервова напруга;

ожиріння.

Варто сказати, що холецистит буває гострий і хронічний. Хронічний розвивається поступово, гострий раптово і часто з жовчними кольками.

Симптоми холециститу

Основна ознака холециститу, на який найбільше скаржаться пацієнти – біль під ребрами в правому боці, особливо при зміні положення тіла, яка може відчуватися також у правому плечі, лопатці, боці шиї.

Часто захворювання дає знати про себе після застілля (через 3-5 годин). Ще напад холециститу може викликати тряска (їзда по поганій дорозі, велопрогулянка).

Інші симптоми холециститу:

нудота і блювота; здуття живота (метеоризм); діарея (пронос), особливо після вживання жирної, смаженої або копченої їжі; підвищена температура тіла до 37-39 °С; озноб.

Лікування холециститу

Якщо будь-яке захворювання не лікувати своєчасно, його розвиток може привести до тяжких наслідків. У випадку з холециститом можлива поява ускладнень: гепатит, свищі, гангрена, розрив міхура й ін.

При стандартному лікуванні застосовуються антибіотики й симптоматичне лікування, іноді операція.

Антибіотики знімають больові відчуття і запалення.

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