Хотів на лікарняний, а потрапив у відділок: пацієнт побив лікаря за правильний діагноз
У Кривому Розі пацієнт накинувся на лікаря, бо той написав у довідці правильний діагноз.
О другій годині ночі до лікарні №11 прибув 29-річний чоловік, який скаржився на біль в нозі, повідомляє Krivbass.city.
Чоловік переконував, що в нього перелом. Він захотів, щоб його посадили в інвалідний візок і повезли на рентген. При обстеженні у пацієнта не виявили жодних серйозних пошкоджень.
Оскільки чоловік офіційно працював і мав медстраховку, йому провели експрес-тест приладом "Драгер". Результати показали, що він вживав алкоголь.
Лікар видав довідку із зазначенням результатів тесту. Пацієнт, який сидів у візку, так розлютився, що стрибнув на лікаря, повалив його на землю й почав бити.
Правопорушника затримала поліція. Обвинуваченому загрожує повернення в місця позбавлення волі, бо він був умовно-достроково звільнений від покарання за інший злочин.