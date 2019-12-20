24 канал техно lifestyle Економіка спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar покер
more

Хотів на лікарняний, а потрапив у відділок: пацієнт побив лікаря за правильний діагноз

1257 Читать новость на русском
Пацієнт побив лікаря за правильний діагноз / superhaber.tv

У Кривому Розі пацієнт накинувся на лікаря, бо той написав у довідці правильний діагноз.

О другій годині ночі до лікарні №11 прибув 29-річний чоловік, який скаржився на біль в нозі, повідомляє Krivbass.city.

Читайте також:  Жінка напала на поліцейського на вокзалі у Києві

Чоловік переконував, що в нього перелом. Він захотів, щоб його посадили в інвалідний візок і повезли на рентген. При обстеженні у пацієнта не виявили жодних серйозних пошкоджень.

Оскільки чоловік офіційно працював і мав медстраховку, йому провели експрес-тест приладом "Драгер". Результати показали, що він вживав алкоголь.

Лікар видав довідку із зазначенням результатів тесту. Пацієнт, який сидів у візку, так розлютився, що стрибнув на лікаря, повалив його на землю й почав бити.

Правопорушника затримала поліція. Обвинуваченому загрожує повернення в місця позбавлення волі, бо він був умовно-достроково звільнений від покарання за інший злочин.

Всі гральні заклади в Україні мають бути зачинені через кілька годин
сьогодні
5334
Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Кримінал Курйозні новини
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
18 грудня 13:01 Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році
Вероніка Климська 1730
17 грудня 20:00 Головні перемоги та поразки української медицини у 2019 році
Олена Кандяк 401
17 грудня 15:41 Скандали у МОЗ: хто звільнився через незгоду з новим керівництвом
Анастасія Кушпіт 554
17 грудня 11:00 Найпопулярніші пластичні операції, які зробили українки у 2019 році
Анастасія Манюхіна 1325
16 грудня 18:50 Як не втратити гроші за лікарняний: поради тим, хто не може отримати листок непрацездатності
Євгенія Мазур 858
Новини
Більше новин
Залиште відгук