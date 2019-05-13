Хто більше пліткують – жінки чи чоловіки

Стереотип про те, що жінки пліткують більше, ніж чоловіки, частково правдивий. Вчені з Каліфорнійського університету в Ріверсайді провели масштабний експеримент і з'ясували, хто пліткує більше.

В експерименті брало участь кілька сотень чоловіків і жінок у віці від 18 до 58 років, на яких надягали портативний диктофон, пише Psychological and Personality Science.

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Записувалися лише деякі шматочки діалогів. Запис потім оцінювали на наявність пліток. При цьому необхідно уточнити, що під плітками розумілася будь-яку розмову, в якому обговорювали якусь сторонню людину, незалежно від того, чи обзивали, чи хвалили, чи нейтрально ставилися до неї.

Більш як 4 тисяч слів містили плітки. Їх розділили залежно від того, про кого йшлося – про знаменитостей або просто про знайомих, а також, на яку тему пліткували, якої статі й віку були пліткарі.

В результаті виявилося, що в цілому плітки займають не таке вже й велике місце в житті людей – на них припадало близько 14% всіх діалогів.

Велика частина пліток була нейтральною; у 604 випадках (з 4 тисяч слів) про іншу людині відгукувалися погано, в 376 випадках – добре.

Особисте життя знаменитостей обговорюють майже в 9 разів рідше, ніж свої знайомих. І, як і слід було очікувати, екстраверти пліткують набагато частіше, ніж інтроверти.

Щодо віку, то немає жодних відмінностей: молоді люди пліткують не менш активно, ніж літні. Але попри це, молоді люди частіше говорять поза очі щось неприємне.

Також немає відмінностей між багатими й добре освіченими людьми, з одного боку, і бідними та малоосвіченими.

Що до жінок, то вони, в загальному, більше ніж чоловіки схильні поговорити про когось за очі, але це стосується тільки нейтральних пліток. У несхвальних і позитивних плітках чоловіки і жінки були рівними.

Але якщо говорити про дуже негативні плітки, то жінки не більше, ніж чоловіки, пліткували.

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