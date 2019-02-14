Хто сексуальніший: прихильники "правих" поглядів чи "лівих"

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"Праві" чи "ліві"
"Праві" чи "ліві" / pixabay.com

Прихильники правих поглядів виглядають привабливіше тих, хто голосує за ліві партії

Соціологи вивчили дані опитувань за 1972, 1974 і 1976 роки і порівняли їх із сучасною статистикою. У новому дослідженні брали участь 10 тисяч учнів випускних класів, яких попросили оцінити зовнішність один одного і розповісти про погляди на суспільство і державу, пише The Guardian.

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Виявилося, про підтримку вразливих соціальних груп частіше говорили ті, кого оточення не вважало привабливими. А красені частіше дотримувалися консервативних поглядів.

"Привабливість має значення. Коли до нас ставляться по-особливому, ми сприймаємо світ інакше", – зазначив автор дослідження Рольф Даус Петерсон. Це не означає, що всі красиві люди обов'язково консерватори, але така тенденція є.

На думку дослідників, тут спрацьовує ефект ореолу: красивим людям навколишні приписують і інші позитивні якості, наприклад розум, тому їм простіше завоювати високе положення в суспільстві. Люди звикають до привілеїв і стають менш чутливими до несправедливості, тому що вона не стосується особисто їх, пояснюють дослідники.

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Теги: Новини політики Секс Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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